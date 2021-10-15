Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю.

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У "Нафтогазу" – масштабна задача

Перед нами стоїть масштабна задача, щоб, незважаючи на газову кризу чи навіть газову війну в Україні та Європі, українські споживачі, принаймні побутові, бюджетні організації і тепловики, були забезпечені газом. Задача нетривіальна, враховуючи всі обставини,

– наголосив Вітренко.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що перший сегмент – це населення, яке безпосередньо споживає газ для приготування їжі, гарячої води та індивідуального опалення. Вітренко каже, що є декілька моментів, які дозволять забезпечити достатню кількість газу та його ціну.

Про що мовиться:

Річний продукт: є вимога, щоб всі постачальники населенню за замовченням фіксували ціну на рік. При цьому споживач може обирати і контракти з ціною, що буде змінюватися щомісяця, але це має бути його свідомий вибір.

є вимога, щоб всі постачальники населенню за замовченням фіксували ціну на рік. При цьому споживач може обирати і контракти з ціною, що буде змінюватися щомісяця, але це має бути його свідомий вибір. Сама ціна за цими річними контрактами.

АМКУ може визначати, чи зловживають гравці ринку становищем

Вітренко повідомив, що тепер Антимонопольний комітет отримав можливість дивитись на гравців ринку і визначати, чи вони зловживають своїм становищем. Наразі, каже голова "Нафтогазу", чітко зрозуміло, що оптова ціна для всіх однакова – 7,4 гривні. Ринкова ціна, звісно, значно вища.

Держава не зобов'язує "Нафтогаз" продавати за такою ціною, тому і формально не зобов'язана надавати компенсацію "Нафтогазу". І коли ми фіксували обсяги за ціною 7,4, ми враховували обсяги, які у нас за собівартістю не вище 7,4. Тобто ми не торгуємо газом у збиток,

– сказав Вітренко.

Зараз місячна ціна коливається дуже сильно, вона може бути 30 гривень за кубометр, а згодом – 60 гривень. У тарифі тепловиків в середньому закладено 7,2 гривні.

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Нещодавно був підписаний меморандум

"І нещодавно був підписаний меморандум, що оскільки все ж таки держава, центральна влада, національна компанія покриває 90% цієї різниці, то якщо у когось в тарифі була закладена ціна 7,2 гривні, а "Нафтогаз" продає по 7,4 гривні, то цю невеличку різницю може вже покрити місцевий бюджет", – пояснив голова "Нафтогазу".

У Європі – значне підвищення ціни на газ

Зазначимо, що у вересні – жовтні у Європі рекордно піднялась вартість блакитного палива. Рекордний показник сягав 2 тисячі доларів за тисячу кубів. З початком нового тижня темпи закачування газу в європейські газосховища впали.

З початку місяця запаси газу вже вичерпались в Угорщині, Нідерландах, Польщі та Словаччині. Незважаючи на це, у Єврокомісії вважають, що у ЄС вистачить газу на цю зиму.