Пенсійний вік в Україні підвищать, бо він найнижчий у Європі: чи правда це

Депутати пропонують підвищити українцям загальний пенсійний вік до 61 року, а для матерів - зменшити. Чи справедливе це рішення, розбиралися журналісти Економіки 24.

Новий пенсійний вік

Законопроєкт №5566 передбачає підвищення пенсійного віку на один місяць щороку, починаючи з 2023 року. Відтак українці почнуть виходити на пенсію в 61-річному віці у 2035 році.

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Водночас для жінок, які народжували дитину та доглядали її до 6-річного віку, зменшать пенсійний вік на 6 місяців. Якщо дітей більше, то відповідно і більше скорочується пенсійний вік – загалом не більше, ніж 3 роки.

Нововведення пояснюють несприятливою демографічною ситуацією, у якій важливо підтримати українських матерів.

Ще один бебі-бум малоймовірний, і тому надзвичайно важливо покращити пенсійну систему у контексті підтримки матерів, щоб протистояти наслідкам демографічної ситуації, яка склалася в країні,

– йдеться в пояснювальній записці.

Відповідно загальне підвищення пенсійного віку пояснюють потребою у збалансуванні надходжень та видатків Пенсійного фонду України.

Лідія Ткаченко, наукова співробітниця установи НАН України, в ефірі одного з українських телеканалів висловила сумніви в ефективності такого заохоченням українським матерям.

Люди, які народжують дітей, не думають про пенсію. Ніхто не буде народжувати дітей для того, щоб раніше піти на пенсію. Це занадто далека перспектива, і держава навіть не може гарантувати, що до тих пір, поки людина доживе до 60 років, коли це ще буде... Тобто це дуже віддалений термін, і всі ми розуміємо, що пенсійний вік у нас буде підвищуватися,

– зазначила експертка.

Ще один аргумент для підвищення пенсійного віку

Депутати навели приклад інших країн, в яких пенсійний вік є вищим, ніж в Україні. Наприклад, у Бельгії, Фінляндії, Данії – 65 років. А в Ісландії й Норвегії – 67.

І справді в Україні все ще зберігається найнижчий пенсійний вік у Європі. Але варто враховувати не просто пенсійний вік, але й тривалість життя. Журналісти 24 каналу порахували різницю між тривалістю життя та офіційного виходу на пенсію. Тобто скільки років громадяни різних країн живуть на пенсії.

В Україні чоловіки та жінки зараз виходять на пенсію однаково – у 60 років. Проте тривалість життя суттєво різниться. За даними Світового банку, жінки в Україні живуть в середньому 77 років, тоді як чоловіки всього 67 років.

Відповідно українські чоловіки проводять на пенсії в середньому 7 років. Цей показник і так майже найнижчий у Європі. Гірше лише у Молдові та Болгарії (менш як 5 років). Тож підвищення пенсійного віку на рік скоротить цей час на пенсії до 6 років.

Зате у Швейцарії, з якою Україну порівнюють ініціатори законопроєкту, тривалість життя чоловіків – майже 82 роки при виході на пенсію у 65 років. Детальніше дивіться на інтерактивній карті.

Українські жінки проводять на пенсії майже 17 років. Цей показник також нижчий за низку країн (Австрія, Швейцарія, Польща, Іспанія тощо) і вищий лише за Сербію, Молдову та Болгарію. Проте розрив не настільки суттєвий як у випадку з чоловіками.

Яка ситуація з пенсіями в Україні

Не всі мають пенсії

До слова, пенсійний вік для жінок у Польщі та Австрії такий самий, як і в Україні.

Українці можуть вийти на пенсію у 60 років, але далеко не всі мають на неї право. Щоб вийти на пенсію, потрібно мати 28 років страхового стажу – тобто стажу, протягом якого працівники чи їхні роботодавці сплачують страхові внески. Наразі такий страховий внесок мінімум 1300 гривень щомісяця.

Якщо не виходить вийти на пенсію у 60 років, то у 63 роки достатньо мати 18 років стажу або у 65 років можна вийти на пенсію зі стажем 15 років.

З 2021 року скасували соціальні пенсії, які надавали тим, кому не вистачає до стажу. Відтак вже у 2027 році близько 45% українців у віці 60 років пенсію не отримають, пише Obozrevatel.

Ще однією проблемою страхового стажу є тіньова економіка:

З одного боку українці, які в ній працюють, не отримують необхідного стажу, а відтак не можуть розраховувати на пенсії.

З іншого боку, вони не сплачують внески до Пенсійного фонду, а тому є дефіцит бюджету, з якого платять пенсії нинішнім пенсіонерам.

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Пенсіонери продовжують працювати

Ймовірно, з цих причин значна частка населення продовжує працювати після досягнення пенсійного віку. На початку 2021 року в Україні продовжувало працювати 2,7 мільйона пенсіонерів, за даними ПФУ. Тобто кожен п’ятий.

Не вистачає грошей на пенсії

Пенсійний фонд витрачає на пенсії більше, ніж отримує. У січні – травні цього року дефіцит бюджету ПФУ склав близько 11 мільярдів гривень. З роками ситуація буде погіршуватися, адже частка працездатного населення, яке наповнює бюджет, буде падати, а частка пенсіонерів навпаки рости.

Нація старіє. Є проблема з людським капіталом. Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення. Це звичайна математика й економічна демографія,

– заявив прем’єр Денис Шмигаль ще минулого року.

Повільне реформування

Розв’язати проблему може пенсійна реформа – перехід до накопичувальної пенсії, яка працює у провідних країнах світу: США, Великій Британії, країнах ЄС тощо. Суть другого етапу реформи передбачає, що частину внесків вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд. Про плюси і мінуси реформи читайте у нашому матеріалі.