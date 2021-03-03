"Пенсійний калькулятор": новий спосіб вирахувати свою пенсію

На електронному порталі Пенсійного фонду України функціонує сервіс під назвою "Пенсійний калькулятор" за допомогою якого українці можуть розрахувати майбутню пенсію. На офіційній сторінці у соціальній мережі Фонд розповів хто може скористатись сервісом та за яким принципом він працює.

Розрахунки у "Пенсійному калькуляторі"

Страховий стаж та заробітна плата розраховуються на основі даних, що містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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За результатами обчислення надається розрахунок пенсії та складові такого розрахунку. До складових розрахунку входить:

помісячний розрахунок коефіцієнтів заробітної плати,

страховий стаж,

розмір пенсії за формулою,

доплата за понаднормовий стаж, тощо.

Додаткові функції для користувача

Користувач у сервісі "Електронний калькулятор" також може подати інформацію про страховий стаж, що набутий до 1 січня 2004 року. А саме інформацію про періоди роботи та інші періоди, які враховуються при призначенні пенсі.

Послуга за результатами обчислення стажу може включаючи додаткову інформацію згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", що визначає право призначення пенсії та дату, на яку таке право виникне.

Що таке "пенсійний калькулятор" "Пенсійний калькулятор" – "Пенсійний калькулятор" – електронний сервіс на порталі Пенсійного фонду України , що надає можливість за допомогою введених для розрахунку даних спрогнозувати розмір пенсії за віком та загальним стажем. Сервіс діє ще з грудня 2019 року, а як зазначає ПФУ скористалось сервісом вже 384,4 тисячі осіб.

Переваги "Пенсійного калькулятора"

Страховий стаж та заробітна плата обчислюється за даними, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб.

Є можливість самостійно вносити період трудової діяльності.

Сервіс визначає право на призначення пенсії та дату, в яку виникне таке право.

Сервіс дозволяє визначити майбутній розмір пенсії у цінах та дату зарахування.

Результати розрахунку пенсії зберігаються в особистому кабінеті та доступні для перегляду в будь-який час.

Як скористатись "Пенсійним калькулятором"

, що результати розрахунку пенсії зберігаються в особистому кабінеті та доступні для перегляду в будь-який час.

Щоб скористатись сервісом "Пенсійний калькулятор" українцям потрібно увійти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, використавши кваліфікований електронний підпис.

Розмір пенсії в Україні: 2021 рік

Розмір мінімальної пенсії у 2021 році – 1 769 гривень. Наступного разу її підвищать у липні цього року.

У березні була проведена індексація пенсії, згідно з постановою Кабміну. Відтак розмір в середньому підвищиться на 308 гривень, а мінімальної – на 100 гривень.