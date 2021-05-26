Понад 10 мільярдів гривень: Пенсійний фонд заборгував виплати сотням українців з Донбасу і Криму

Пенсійний фонд України заборгував пенсіонерам з тимчасово окупованих територій пенсії. Все через те, що вони не оформили довідку внутрішньо переміщеного особи. Коли планують погасити заборгованість – читайте далі.

Про погашення заборгованості йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів, який внесли на громадське обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Заборгованість пенсій

Як відомо, загальна сума заборгованості складає 11 мільярдів гривень. Її ПФУ планує погасити не скоро – аж у 2022 – 2024 роках.

Реалізація проєкту акта потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України в сумі 11 мільярдів гривень,

– мовиться в документі.

Зауважимо, що пенсії не платили тим громадянам, які так і не оформили довідку внутрішньо переміщеного особи. До речі, з півтора мільйона вимушених переселенців працездатною є лише кожна четверта людина.

За даними правозахисників , щомісяця приблизно мільйон людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них – люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій. Щоб здобути право на виплати, пенсіонери

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що Україна постійно виплачує пенсії 660 тисячам пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.