Про погашення заборгованості йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів, який внесли на громадське обговорення на сайті Федерації профспілок України.
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Заборгованість пенсій
Як відомо, загальна сума заборгованості складає 11 мільярдів гривень. Її ПФУ планує погасити не скоро – аж у 2022 – 2024 роках.
Реалізація проєкту акта потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України в сумі 11 мільярдів гривень,
– мовиться в документі.
Зауважимо, що пенсії не платили тим громадянам, які так і не оформили довідку внутрішньо переміщеного особи. До речі, з півтора мільйона вимушених переселенців працездатною є лише кожна четверта людина.