Марина Лазебна розповіла, що у 2020 році Пенсійний фонд недоотримав 4 мільярди гривень. Все через допомогу ФОПам пов'язану з карантином.

Що заявила Лазебна

Для ФОПів впроваджували нову соціальну програму допомоги на дітей. Про це міністерка соціальної політики сказала в інтерв'ю.

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Вона наголосила, що підприємців 1 та 2 категорії звільнили від сплати соціального внеску, при цьому періоди несплати зарахували їм до страхового стажу.

Ми свідомо на це йшли, знаючи, що не отримуємо кошти до бюджету Пенсійного фонду. Ціна цього питання близько 4 мільярдів, але не це було головним,

– підкреслила політикиня.

Лазебна зазначила, що підтримуючи пенсіонерів, влада підтримує доходи домогосподарства.

"Коли ми таргетували цільові групи, то побачили, що у 50% домогосподарств проживає хоча б один пенсіонер. Тому, підтримуючи пенсіонерів, ми підтримуємо доходи домогосподарства. Як потім виявилось, до таких же висновків прийшли в інших країнах", – пояснила міністерка.

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