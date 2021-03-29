Пенсійний фонд недоотримав 4 мільярди через пільги для ФОПів
Марина Лазебна розповіла, що у 2020 році Пенсійний фонд недоотримав 4 мільярди гривень. Все через допомогу ФОПам пов'язану з карантином.
Джерело:"РБК-Україна"
Що заявила Лазебна
Для ФОПів впроваджували нову соціальну програму допомоги на дітей. Про це міністерка соціальної політики сказала в інтерв'ю.
Цікаво Україна втратили понад пів мільйона робочих місць у 2020 році: як зупинити цей процес
Вона наголосила, що підприємців 1 та 2 категорії звільнили від сплати соціального внеску, при цьому періоди несплати зарахували їм до страхового стажу.
Ми свідомо на це йшли, знаючи, що не отримуємо кошти до бюджету Пенсійного фонду. Ціна цього питання близько 4 мільярдів, але не це було головним,
– підкреслила політикиня.
Лазебна зазначила, що підтримуючи пенсіонерів, влада підтримує доходи домогосподарства.
"Коли ми таргетували цільові групи, то побачили, що у 50% домогосподарств проживає хоча б один пенсіонер. Тому, підтримуючи пенсіонерів, ми підтримуємо доходи домогосподарства. Як потім виявилось, до таких же висновків прийшли в інших країнах", – пояснила міністерка.
Підприємцям знову виплатять допомогу
- Президент Володимир Зеленський 24 березня вніс у Верховну Раду законопроєкт про фінансову допомогу ФОПам через карантин.
- Гроші виплачуватимуть лише тим підприємцям, які потрапили у червону зону.
- Очікується, що уряд виділить на одного ФОПа 8 тисяч гривень, ще частину допомоги має надати місцева влада.
- Заступник голови Офісу Президента Тимофій Милованов наголосив, що з місцевого бюджету мають виділити таку ж суму. Так підприємці отримають допомогу у розмірі середньої зарплати.
Поділитися новиною