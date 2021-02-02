Не просто другий рівень реформи, – Марченко розповів про особливості накопичувальної пенсії
За 2 роки в Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, вона означає більше, ніж просто другий рівень.
Джерело: 24 канал
Зокрема деякі люди вважають, що мовиться про підняття пенсійного віку, але це не так. Чіткішою є версія, як відзначив міністр у інтерв'ю, що це запровадження накопичувального рівня.
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Потрібно знайти компенсаторів
За словами Марченка, пенсійна реформа "зачіпає" державний бюджет, місцевий бюджет і бюджет Пенсійного фонду.
Тому це комплексна реформа, яка потребує перш за все пошук компенсаторів. Вони б дозволили частину ресурсів направити в накопичувальну систему,
– зазначив Марченко.
Як діятиме система
Міністр відзначив, що людина щомісяця упродовж працюючого життя повинна буде виплачувати певну суму. "Ніхто у 30 років не думає, чи йому потрібно буде виходити на пенсію. Але вже у 40 люди про це задумуються", – відзначив Марченко.
Що таке накопичувальна пенсія?Система накопичувальної пенсії – це перехідний етап. Саме під час нього люди й далі отримуватимуть солідарну пенсію, але також почнуть отримувати другу пенсію – накопичувальну. Зокрема частину внесків українці вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.
За його словами, потрібно створити відповідну мотивацію, надавши можливість всім громадянам відчути себе інвесторами в облігації державної позики. Водночас ці гроші повинні бути захищеними.
Коли система запрацює
"Щойно буде розуміння моделі і консенсус всередині влади, це питання можна винести на широкий загал", – також додав Марченко.
Джерело: 24 канал
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