Другий рівень пенсійної реформи – накопичувальні пенсії – намагаються ввести ще з 2013 року. Цілком ймовірно, що у 2021-му це таки стане реальністю. Проте накопичувальну пенсію передбачили не для всіх українців, а поки що для окремих груп населення.

У матеріалі Економіки 24 розповідаємо про переваги та недоліки пенсійної реформи, а також, які зміни слід очікувати вже у 2021 році.

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Ризик не отримати пенсію

Україна, як і більшісь європейських країн, переживає старіння нації. Тобто народжуються все менше дітей, а частка пенсіонерів у населенні стає все більшою. Через застарілу пенсійну систему така демографічна ситуація може позбавити дорослих та особливо молодь пенсій у майбутньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що держава вже через 15 років не зможе виплачувати пенсії, якщо не проводити якісної пенсійної реформи.

Нація старіє. Є проблема з людським капіталом. Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення. Це звичайна математика й економічна демографія,

– заявив він.

Чому Україні необхідна пенсійна реформа? В Україні 11,3 мільйона пенсіонерів. Через низьку народжуваність частка пенсіонерів більшатиме, а частка населення, що працює, – меншатиме. Все б нічого, але нинішнім пенсіонерам пенсію платять із податків, яке сплачує населення, а саме з ЄСВ. Навіть зараз цих податків не вистачає, і уряд дофінансовує Пенсійний фонд з держбюджету.

Проте всім цим песимістичним прогнозам можна запобігти, якщо перейти на накопичувальні пенсії, які є частиною триетапної пенсійної реформи.



Майбутні пенсіонери будуть накопичувати на власну пенсію / Unsplash

Що передбачає пенсійна реформа

Пенсійна реформа передбачає три рівні. Ми на першому. Це солідарна пенсія. Пенсіонерам виплачують гроші із Пенсійного фонду, який наповнюють люди, що працюють.

Другий рівень – це накопичувальна система пенсійного страхування. Суть в тому, що частину внесків вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд. Другий рівень – перехідний, оскільки не можна за один день перейти на зовсім нову систему пенсійних виплат.

Третій, останній рівень, передбачає добровільні внески. Українці самі будуть відповідальні за своє майбутнє. Вони вноситимуть суми, які самі вирішать за потрібне, у недержавні пенсійні фонди на свій рахунок. В Україні вже існують кілька десятків недержавних пенсійних фондів.

Практика накопичувальних пенсій широко розповсюджена у США та Європі і вона потрібна в Україні. Проте в доцільності переходу на неї саме зараз економісти опитані 24 каналом сумніваються. Детальніше про це розповідаємо далі в матеріалі.

Сьогодні назріло питання реформування пенсійної системи, запровадження елементів накопичувальної. Ця система застаріла і вона має бути реформованою,

– зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Більше про іноземний досвід накопичувальних пенсій читайте у матеріалі "Пенсії в Україні: кому може не вистачити грошей та що робити".

Накопичувальні рахунки у 2021: кого зобов’яжуть

Вже з наступного року накопичувальну пенсію можуть ввести для окремих груп населення. Відповідний законопроєкт подав Кабінет міністрів.

Накопичувальну пенсію планують впровадити для людей, які працюють в особливо важких та небезпечних умовах. Із двома списками професій можна ознайомитися на сайті ВРУ. Це буде професійна накопичувальна система.

Для осіб молодше 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах, буде запроваджена накопичувальна професійна пенсійна система,

– пояснив Шмигаль.

Для роботодавців, які наймають людей цих професій, підвищать ставку ЄСВ за працівників: на 7% за працівників з 2-го списку професій та на 15% за працівників з 1-ї групи професій. Відповідно стандартні 22% будуть йти у Пенсійний фонд на виплати солідарної пенсії, а підвищені 7% та 15% будуть спрямовані на індивідуальні рахунки у недержавні пенсійні фонди.

Учасники професійної пенсійної програми зможуть отримати пенсію після 50 (для професій із 1-го списку) та 55 років (для інших небезпечних професій).

Це перший крок для переходу до накопичувальної системи для всіх українців.



Працівники небезпечних професій першими випробують накопичувальні пенсії / Pexels

Чому обрали ці професії

Автори законопроєкту переконані, що реформа дасть змогу розв’язати проблем боргів підприємств перед Пенсійним фондом із виплати пільгових пенсій. Протягом останніх 10 років заборгованість зросла більше ніж у 5 разів – до 14 мільярдів гривень і це не межа. Щороку роботодавці не відшкодовують близько 25 % виплачених пільгових пенсій.

Накопичувальні пенсії в Україні: плюси і мінуси

Другий етап пенсійної реформи – накопичувальні пенсії – це правильний напрямок, зважаючи на демографічну ситуацію та досвід більш розвинених країн. Проте в українських реаліях така система матиме не лише плюси, але й мінуси.

Плюси накопичувальних пенсій

Сам аргумент, що така система діє в США, Великобританії, Німеччині та інших високорозвинених державах свідчить про її ефективність. Ось ще кілька переваг:

Українці стануть менш залежними від держави, яка здійснює та регулює пенсійні виплати.

Накопичення будуть індивідуальними і залежатимуть від людини, а не компанії чи держави.

Розмір майбутньої пенсії можна легше контролювати та йти до бажаної цілі.

Пенсію можна успадкувати, якщо людина застрахована.

Система стає більш ефективною, адже на поле вступають недержавні компанії.

Мінуси накопичувальних пенсій

Раніше у коментарі 24 каналу економіст Ілля Несходовський розповів, що Україна неготова до переходу на накопичувальну систему пенсій. Це потрібний крок, але за теперішніх умов він обернеться невдачею та зростанням дефіциту бюджету, який цього року досягнув рекордних 300 мільярдів і буде все ще високим у 2021 році.

Для того, щоб недержавні пенсійні фонди ефективно працювали, вони повинні займатися інвестиційною діяльністю. В Україні ринок цінних паперів нерозвинений, тому таким фондам хіба доведеться інвестувати в іноземні активи, а це неправильно. Це вивід грошей з України, інвестиції повинні залишатися тут. Єдиним варіантом залишаються ОВДП, але тоді українцям вже вигідніше самим інвестувати в ОВДП, аніж вкладати гроші у ці фонди, каже експерт.

Він наполягає, що криза – це не час для пенсійної реформи. Перейти до другого етапу потрібно на фоні економічного зростання. Несходовський додав, що реформу потрібно відкласти як мінімум на 2 роки, адже зараз Пенсійний фонд і так недофінансований.

Серед інших недоліків накопичувальної системи її вразливість до економічних криз. Такого висновку дійшли у профільному комітеті, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №2683. Натомість солідарна пенсія (чинна система) за часів кризи є більш стабільною. Для України, яка поки не здатна протистояти економічним викликам, – це проблема.

Коли виходитимуть на пенсію у 2021

У 2021 в рамках тої ж пенсійної реформи збільшується вік виходу на пенсію для жінок – до 60 років і зрівнюється з віком для чоловіків. Також змінюються вимоги до стажу.



Пенсійний вік для жінок у 2021 збільшать

У 2021-му необхідний страховий стаж буде становити 28 років. Проте це стосується лише тих українців, які планують вийти на пенсії одразу по досягненню пенсійного віку, тобто у 60 років.

Якщо ж пенсіонер працюватиме довше на три роки, тобто до віку 63, то необхідний стаж зменшується до 18 років у 2021.

Є ще третій варіант – працювати до 65. В такому випадку необхідний стаж – 15 років.

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Який розмір пенсії у 2021

Зараз мінімальна пенсія за віком 1 769 гривень. З 1 липня наступного року мінімальну пенсію можуть підняти до 1 854 гривень, а з 1 грудня 2021 – до 1 934 гривень.

Мінімальну пенсію для українців з інвалідністю першої групи мають збільшити на 370 – 11 498 гривень, другої – на 299 – 9287 гривень, третьої групи – на 205 – 6 368 гривень.

Пенсійні виплати учасникам бойових дій піднімуть на 94 – 2 918 гривень.