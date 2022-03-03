Пенсії, зарплати та соцвиплати будуть виплачуватись вчасно та в повному обсязі
Джерело:"Слуга народу"
Пенсії, зарплати, соцвиплати будуть виплачуватись вчасно та в повному обсязі, оскільки держава виконує всі соціальні зобов'язання.
Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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Армія – головний пріоритет. Ми маємо достатньо ресурсу для фінансування наших захисників. Фінансова система України працює безперебійно та ефективно навіть в умовах воєнного часу,
– повідомив міністр.
За його словами, перевиконання надходжень до держбюджету у лютому становить 24 млрд гривень.
Наразі продовжується комунікація з нашими міжнародними партнерами, які єдині у підтримці України, зазначив Сергій Марченко.
Зокрема, міністр фінансів України зауважив, що цього тижня провели перший аукціон військових облігацій.
"Ми залучили на потреби армії та бюджету більше 8 млрд гривень. Плануємо і надалі проводити такі аукціони", – сказав Сергій Марченко.
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