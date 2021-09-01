На пенсії за серпень в Україні виділили рекордну суму

1 вересня 2021 , 13:33
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Джерело:

УНІАН

На пенсії за серпень Пенсійний фонд України виділив рекордну суму – 44,3 мільярда гривень. Це максимальний обсяг витрат у 2021 році.

За даними пресслужби Пенсійного фонду, упродовж останніх місяців сума виплат перевищувала 40 мільярдів. Зокрема, у липні виплатили 42,4 мільярда гривень.

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Які суми виплачували українцям у 2021

  • У липні –  42,4 мільярда гривень;
  • у червні – 42,6 мільярда гривень;
  • у травні –  42,6 мільярда гривень;
  • у квітні – 43 мільярди гривень;
  • у березні – 42,8 мільярда гривень;
  • у лютому – 40,2 мільярда гривень;
  • у січні – 40,2 мільярда гривень.
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Загалом упродовж перших 8 місяців 2021 року українським пенсіонерам виплатили 343,5 мільярда гривень. 

Пенсія в Україні: останні новини

  • У Пенсійному фонді України розповіли, що з 1 вересня українці зможуть отримувати пенсію за допомогою адресного доставлення. Водночас продовжаться і нарахування на карту. 
  • Окрім того, з 1 жовтня для пенсіонерів від 75 до 80 років підвищать пенсії на 400 гривень. 
  • Також з 1 грудня планують підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень до 1 934 гривень.
Автор: Мар'яна Бекало