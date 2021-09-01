За даними пресслужби Пенсійного фонду, упродовж останніх місяців сума виплат перевищувала 40 мільярдів. Зокрема, у липні виплатили 42,4 мільярда гривень.
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Які суми виплачували українцям у 2021
- У липні – 42,4 мільярда гривень;
- у червні – 42,6 мільярда гривень;
- у травні – 42,6 мільярда гривень;
- у квітні – 43 мільярди гривень;
- у березні – 42,8 мільярда гривень;
- у лютому – 40,2 мільярда гривень;
- у січні – 40,2 мільярда гривень.
Пенсія в Україні: останні новини
- У Пенсійному фонді України розповіли, що з 1 вересня українці зможуть отримувати пенсію за допомогою адресного доставлення. Водночас продовжаться і нарахування на карту.
- Окрім того, з 1 вересня для пенсіонерів від 75 до 80 років підвищать пенсії на 400 гривень.
- Також з 1 грудня планують підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень до 1 934 гривень.