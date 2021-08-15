Пенсії по-новому: як з 1 вересня отримуватимуть виплати українці

З 1 вересня будуть по-новому виплачувати пенсії – або через Укрпошту, або на карту. Це саме стосується і грошової допомоги, яка нараховуватимуться на банківський рахунок, але будуть й винятки. Хто отримуватиме пенсію адресно, розповідаємо далі.

Адресна доставка пенсій

Можливість по-старому, тобто адресно отримувати пенсію вирішили залишити лише для 4 категорій українців які:

мають І групу інвалідності,

за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,

досягли 80-річного віку,

є одержувачами державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.

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Однак представники вище згаданих категорій можуть обрати між доставкою пенсії додому та на картку, зважаючи на більш зручний варіант для себе.

Пенсія на картку: як обиратимуть банк

Усім особам, що не входять у вище згадані 4 категорії з 1 вересня будуть нараховувати пенсії лише через поточні рахунки уповноважених банків.

Нині АТ "Укрпошта" на монопольних умовах доставляє пенсії додому українцям й продовжить це робити надалі. Компанію, яка доставлятиме виплати додому пенсіонерам оберуть на конкурсній основі, яку проводитиме Пенсійний фонд.

Коли буде конкурс : перший конкурс ПФУ проведе до 1 вересня 2021 року.

: перший конкурс ПФУ проведе до 1 вересня 2021 року. Як визначатимуть тарифи на доставку : тарифи визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, які мають бути не вище тих, які встановить уряд.

: тарифи визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, які мають бути не вище тих, які встановить уряд. Хто палатиме за послуги доставки: вартість доставки виплат для вище згаданих чотирьох категорій держава покриватиме коштом ПФУ, або з держбюджету.

Чи зможуть українці змінити уповноважений банк

Змінити уповноважений банк пенсіонери зможуть у будь-який момент, зазначили у Мінсоцполітики. Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та грошових допомог з доставкою додому відповідно до умов договорів.

Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.