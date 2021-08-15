Адресна доставка пенсій
Можливість по-старому, тобто адресно отримувати пенсію вирішили залишити лише для 4 категорій українців які:
- мають І групу інвалідності,
- за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,
- досягли 80-річного віку,
- є одержувачами державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.
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Однак представники вище згаданих категорій можуть обрати між доставкою пенсії додому та на картку, зважаючи на більш зручний варіант для себе.
Пенсія на картку: як обиратимуть банк
Нині АТ "Укрпошта" на монопольних умовах доставляє пенсії додому українцям й продовжить це робити надалі. Компанію, яка доставлятиме виплати додому пенсіонерам оберуть на конкурсній основі, яку проводитиме Пенсійний фонд.
- Коли буде конкурс: перший конкурс ПФУ проведе до 1 вересня 2021 року.
- Як визначатимуть тарифи на доставку: тарифи визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, які мають бути не вище тих, які встановить уряд.
- Хто палатиме за послуги доставки: вартість доставки виплат для вище згаданих чотирьох категорій держава покриватиме коштом ПФУ, або з держбюджету.
Чи зможуть українці змінити уповноважений банк
Змінити уповноважений банк пенсіонери зможуть у будь-який момент, зазначили у Мінсоцполітики. Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та грошових допомог з доставкою додому відповідно до умов договорів.
Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.
Підвищення пенсій у 2021 році
- Перше липневе перерахування вже відбулось, в наслідок чого середній розмір пенсії нині становить 3 778,78 гривні, оскільки за II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.
- З 1 жовтня підвищать пенсії на 400 гривень для пенсіонерів від 75 до 80 років.
- З 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень до 1 934 гривень. Також зросте мінімальна зарплата з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч гривень та підвищать мінімальну пенсію для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.