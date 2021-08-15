Адресна доставка пенсій

Можливість по-старому, тобто адресно отримувати пенсію вирішили залишити лише для 4 категорій українців які:

мають І групу інвалідності,

за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,

досягли 80-річного віку,

є одержувачами державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.

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Однак представники вище згаданих категорій можуть обрати між доставкою пенсії додому та на картку, зважаючи на більш зручний варіант для себе.

Важливо! Усім особам, що не входять у вище згадані 4 категорії з 1 вересня будуть нараховувати пенсії лише через поточні рахунки уповноважених банків.

Пенсія на картку: як обиратимуть банк

Нині АТ "Укрпошта" на монопольних умовах доставляє пенсії додому українцям й продовжить це робити надалі. Компанію, яка доставлятиме виплати додому пенсіонерам оберуть на конкурсній основі, яку проводитиме Пенсійний фонд.

Коли буде конкурс : перший конкурс ПФУ проведе до 1 вересня 2021 року.

: перший конкурс ПФУ проведе до 1 вересня 2021 року. Як визначатимуть тарифи на доставку : тарифи визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, які мають бути не вище тих, які встановить уряд.

: тарифи визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, які мають бути не вище тих, які встановить уряд. Хто палатиме за послуги доставки: вартість доставки виплат для вище згаданих чотирьох категорій держава покриватиме коштом ПФУ, або з держбюджету.

Чи зможуть українці змінити уповноважений банк

Змінити уповноважений банк пенсіонери зможуть у будь-який момент, зазначили у Мінсоцполітики. Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та грошових допомог з доставкою додому відповідно до умов договорів.

Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.

Перше липневе перерахування вже відбулось, в наслідок чого середній розмір пенсії нині становить 3 778,78 гривні, оскільки за II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.

вже відбулось, в наслідок чого середній розмір пенсії нині становить 3 778,78 гривні, оскільки за II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%. З 1 жовтня підвищать пенсії на 400 гривень для пенсіонерів від 75 до 80 років.

підвищать пенсії на 400 гривень для пенсіонерів від 75 до 80 років. З 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень до 1 934 гривень. Також зросте мінімальна зарплата з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч гривень та підвищать мінімальну пенсію для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, що середня пенсія в Україні з 1 липня складає 3 778,78 гривні. За період з квітня по червень вона зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.