Пенсії та соцвиплати у липні зростуть: прожитковий мінімум підвищився

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум, а відповідно й всі соцвиплати, які до нього прив'язані. Відтак у цьому місяці слід чекати на вищу пенсію, аліменти, допомогу на дітей та інші виплати.

Як зросте прожитковий мінімум

З 1 липня прожитковий мінімум зросте вперше в цьому році. Також держбюджетом-2022 передбачене ще одне підвищення мінімуму – з 1 грудня. Зауважимо, що прожитковий мінімум різниться за категоріями й на це варто зважати при розрахунку соціальних виплат чи пільг.

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За категоріями прожитковий мінімум з 1 грудня буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 2 201 гривня;

Для дітей віком 6 – 18 років – 2 744 гривні ;

Для працездатних осіб – 2 600 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 2 027 гривень.

Мінімальна зарплата

Бюджетом-2022 підвищення мінімальної зарплати передбачене лише один раз – жовтні. Тож українці з 1 липня продовжать отримувати мінімум 6,5 тисячі гривень. Нагадаємо, що під мінімальною зарплатою слід розуміти конкретну місячну суму визначену законодавством за просту, некваліфіковану працю, нижче якої роботодавець не може плати.

Які показники ще не зміняться з 1 липня

Підвищення прожиткового мінімуму не вплине на ряд показників, котрі встановлюються незалежно від його розміру та фіксуються протягом року.

Податкова соціальна пільга (ПСП).

Граничний розмір зарплати на місяць, до якої застосовується ПСП.

Добові, які працівник отримує, коли їде у відрядження.

Ставки єдиного податку (ЄСВ).

Допомога з безробіття

На допомогу з безробіття в Україні може розраховувати населення віком від 16 до 70 років, яке може працювати, але через відсутність роботи не мають заробітку, або інших доходів, як джерел існування.

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Мінімальний розмір виплат з безробіття

Мінімальний розмір виплат з безробіття для українців не прикріплений до прожиткового мінімуму, оскільки це фіксована урядом сума. Він може становити 650, або 1,8 тисячі гривень, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

650 гривень отримують українці, котрі мають менш ніж 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців.

1,8 тисячі гривень – ті, хто мають понад 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців.

Максимальний розмір виплат з безробіття

Страховий стаж – це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду.

Зазвичай максимальний розмір допомоги по безробіттю був прив'язаний до прожиткового мінімуму й складав не більше, ніж чотири мінімуми для працездатних осіб. Відповідно, з 1 липня він мав зрости до 10 400 гривень.

Але у зв'язку з війною 21 квітня 2022 року Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану" і розмір прив'язали до мінімальної зарплати. Максимальний розмір допомоги по безробіттю тепер становить півтори мінімальної зарплати – 9 750 гривень.

Хто може оформити статус безробітного

Безробітний може отримувати допомогу, не відвідуючи центр зайнятості, якщо він виявив свій намір оформити статус безробітного будь-якими засобами комунікації.

Внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, теж можуть оформити статус безробітного. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат з безробіття є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

На виплати з безробіття в умовах війни можуть розраховувати також ті українці, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але втратили роботу.

Безробітні українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях чи в регіонах активних бойових дій, не позбавляються статусу безробітного.

Українці, які оформили статус безробітного та виїхали за кордон, втрачають можливість отримання допомоги з безробіття після перебування за кордоном понад 30 календарних днів.

Розмір аліментів

Нововведення будуть діяти під час воєнного стану та ще 180 днів після його скасування або припинення.

В Україні передбачено декілька розмірів аліментів залежно від доходів батьків, що не проживають разом з дитиною та прожиткового мінімуму визначеного державою для дитини відповідного віку.

Мінімальна рекомендована сума аліментів:

2 201 гривню – для дітей до 6 років;

2744 гривень – для дітей від 6 до 18 років;

Мінімальний гарантований розмір аліментів (50% від прожиткового мінімуму):

1 100,50 гривень – для дітей до 6 років;

1 372 гривень – для дітей від 6 до 18 років.

Допомога на дитину від держави

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину – розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, котрий встановлює суд у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування складає 2,5 прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку:

на дітей віком до 6 років – 5 502,50 гривні;

на дітей віком 6 – 18 років – 6 860 гривень.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 7 703,50 гривень;

на дітей від 6 до 18 років – 9 604 гривень.

Допомога матерям

Розмір соціальної допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами становить 100% від середньомісячного доходу жінки за місцем її офіційної роботи. Якщо жінка офіційно не працює і не є ФОП, то їй нараховується 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня – це 650 грн на місяць.

Розмір допомоги по вагітності та пологах від 1 липня 2022 року становить:

2 730 гривні — за 126 днів декретної відпустки,

3 033,33 гривні — за 140 днів декретної відпустки,

3 900 гривень — за 180 днів декретної відпустки.

Зверніть увагу, що терміни встановлюються в індивідуальному порядку. 126 днів – в разі пологів і вагітності, що проходять нормально, 140 днів – для важких випадків, 180 днів – для жінок-чорнобильців.

Допомога одиноким матерям

Допомога одиноким матерям визначається, як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї та від 1 липня 2022 року він становитиме:

до 2 201 гривню — на дітей до 6 років,

до 2 744 гривні — на дітей віком 6−18 років,

до 2 600 гривень — на дітей віком від 18 до 23 років.

Розмір пенсій

Розмір мінімальної пенсії в Україні прикріплений до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тож від 1 липня мінімальна пенсія зросте на 93 гривні до 2 027 гривні. Що стосується максимальної пенсії, то вона також зросте й становитиме 2 0270 гривень.

Як зросте пенсія для різних категорій

Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень до 6 081 гривні

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4 084 гривень.

Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень до 20 270 гривень.

Індексація пенсій

23 червня в ефірі національного телемарафону голова Мінфіну Сергій Марченко повідомив, що з 1 липня продовжиться індексація пенсій. З 1 липня відбудеться індексація, а виплата пенсій буде продовжуватись.

Це наш основний та ключовий пріоритет. Щодня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено. Немає підстав вважати, що це не буде зроблено. Я хочу, щоб усі не турбувалися з цього приводу. Ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб забезпечити необхідним обсягом коштів необхідні виплати з державного бюджету,

– розповів він.

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