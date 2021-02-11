Пенсії суддів в Україні у 12 разів вищі, ніж у військових: скільки отримують служителі Феміди

Джерело:Пенсійний фонд України
В Україні колишні судді отримують 67,9 тисячі гривень пенсії на місяць. Це у 12 разів більше, ніж у військовослужбовців.
Водночас, згідно з даними Пенсійного фонду України, військові на заслуженому відпочинку отримують лише 5,5 тисячі гривень на місяць.
Важливо Зміни для пенсіонерів у 2021: розмір пенсій, індексація, надбавки та пенсійний вік
За законом судді мають право на необмежений розмір пенсії. Вона може становити аж до 80% зарплати. Тоді як прості українці отримують менш ніж 35% зарплати, а розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами, тобто 17 690 гривень.Зверніть увагу! Цьогоріч в Україні планують двічі підняти мінімальну пенсію:
У Пенсійному фонді також повідомили, що станом на 1 січня 2021 в Україні налічувалося 11,1 мільйона пенсіонерів, з них 2,7 мільйона осіб – пенсіонери, що працюють.
Середній розмір пенсійної виплати становить 3507,51 гривні на місяць.
Скільки в Україні пенсіонерів / Фото Пенсійного фонду України
Зауважимо, що в Україні має з'явитися накопичувальна пенсійна система. Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна говорила, що вона може бути введена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього парламент має ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи.