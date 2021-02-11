В Україні колишні судді отримують 67,9 тисячі гривень пенсії на місяць. Це у 12 разів більше, ніж у військовослужбовців.

Водночас, згідно з даними Пенсійного фонду України, військові на заслуженому відпочинку отримують лише 5,5 тисячі гривень на місяць.

Важливо Зміни для пенсіонерів у 2021: розмір пенсій, індексація, надбавки та пенсійний вік

Як відрізняються пенсії суддів

За законом судді мають право на необмежений розмір пенсії. Вона може становити аж до 80% зарплати. Тоді як прості українці отримують менш ніж 35% зарплати, а розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами, тобто 17 690 гривень.

Зверніть увагу! Цьогоріч в Україні планують двічі підняти мінімальну пенсію: з 1 липня 2021 року – 1 854 гривні;

з 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні.

У Пенсійному фонді також повідомили, що станом на 1 січня 2021 в Україні налічувалося 11,1 мільйона пенсіонерів, з них 2,7 мільйона осіб – пенсіонери, що працюють.

Середній розмір пенсійної виплати становить 3507,51 гривні на місяць.



Скільки в Україні пенсіонерів / Фото Пенсійного фонду України

Зауважимо, що в Україні має з'явитися накопичувальна пенсійна система. Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна говорила, що вона може бути введена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього парламент має ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи.