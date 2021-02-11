Пенсії суддів в Україні у 12 разів вищі, ніж у військових: скільки отримують служителі Феміди
В Україні колишні судді отримують 67,9 тисячі гривень пенсії на місяць. Це у 12 разів більше, ніж у військовослужбовців.
Джерело:Пенсійний фонд України
Водночас, згідно з даними Пенсійного фонду України, військові на заслуженому відпочинку отримують лише 5,5 тисячі гривень на місяць.
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Як відрізняються пенсії суддів
За законом судді мають право на необмежений розмір пенсії. Вона може становити аж до 80% зарплати. Тоді як прості українці отримують менш ніж 35% зарплати, а розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами, тобто 17 690 гривень.
У Пенсійному фонді також повідомили, що станом на 1 січня 2021 в Україні налічувалося 11,1 мільйона пенсіонерів, з них 2,7 мільйона осіб – пенсіонери, що працюють.
Середній розмір пенсійної виплати становить 3507,51 гривні на місяць.
Скільки в Україні пенсіонерів / Фото Пенсійного фонду України
Зауважимо, що в Україні має з'явитися накопичувальна пенсійна система. Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна говорила, що вона може бути введена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього парламент має ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи.
Що таке накопичувальна пенсійна система?Це, коли українці роблять виплати на свій індивідуальний рахунок у недержавних фондах. При досягненні пенсійного віку, вони ці гроші можуть отримати одразу, частинами або щомісячно довічно.
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