Пенсії та соцвиплати у грудні зростуть: прожитковий мінімум підвищився
Джерело:24 канал
З 1 грудня для українців зросте розмір прожиткового мінімуму, а відповідно слід очікувати й підвищення соцвиплат, котрі до нього прив'язані. Тож вже найближчим часом слід чекати вищу пенсію, аліменти, допомогу на дітей та інші виплати.
Як зросте прожитковий мінімум
Цьогоріч, згідно з бюджетом-2021, було передбачено два підвищення прожиткового мінімуму. Одне вже відбулось у липні, а останнє – з 1 грудня.
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За категоріями прожитковий мінімум з 1 грудня буде таким:
- Для дітей віком до 6 років – 2 100 гривень;
- Для дітей віком 6 – 18 років – 2 618 гривень;
- Для працездатних осіб – 2 481 гривня;
- Для осіб, які втратили працездатність – 1 934 гривні.
Мінімальна зарплата
Підвищення мінімальної зарплати цьогоріч урядом було передбачене лише один раз – у грудні. Тож з 1 числа наступного місяця вона підвищиться на 500 гривень до 6,5 тисячі гривень.
Ряд деяких показників теж зросте, зокрема йдеться про наступні:
- максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць (з 1 грудня – 97 500 гривень),
- максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць (з 1 грудня – 21 450 гривень),
- розмір мінімального страхового внеску ЄСВ в місяць з зарплати працівників та доходів ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства (з 1 грудня – 1 430 гривень).
Які показники залишаться без змін
Підвищення прожиткового мінімуму не вплине на ряд показників, котрі встановлюються незалежно від його розміру та фіксуються протягом року.
- Податкова соціальна пільга (ПСП).
- Граничний розмір зарплати на місяць, до якої застосовується ПСП.
- Добові, які працівник отримує, коли їде у відрядження.
- Ставки єдиного податку (ЄСВ).
Також попри те, що вище згадані показники дотичні до зарплати, однак її розмір на них не впливає.
Допомога по безробіттю
На допомогу по безробіттю в Україні мають право особи віком від 16 до 70 років, котрі можуть працювати, однак через відсутність роботи не мають заробітку, або інших доходів, як джерел існування.Зверніть увагу! В тих містах, де триває карантин мінімальний розмір виплат по безробіттю складатиме не менш як 1000 гривень на місяць для тих, хто за останній рік має менш як 6 місяців страхового стажу.
Мінімальний розмір виплат по безробіттю
Мінімальний розмір виплат по безробіттю для українців не прикріплений до прожиткового мінімуму, оскільки це фіксована урядом сума. Він у 2021 році може становити 650, або 1,8 тисячі гривень, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".
- 650 гривень отримують українці, котрі мають менш ніж 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців.
- 1,8 тисячі гривень – ті, хто мають понад 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців.
Максимальний розмір виплат о безробіттю
Максимальний розмір виплат по безробіттю навпаки прив'язаний до прожиткового мінімуму. Він складає не більше як чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Тож з 1 грудня це 9 924 тисячі гривень.
Як розраховується розмір допомоги:
- страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;
- від 2 до 6 років – 55%;
- від 6 до 10 років – 60%;
- понад 10 років – 70%.
Розмір аліментів
В Україні передбачено декілька розмірів аліментів залежно від доходів батьків, що не проживають разом з дитиною та прожиткового мінімуму визначеного державою для дитини відповідного віку.
- Мінімальний (гарантований) розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тож для дітей до 6 років він складатиме 1 050 гривень, а від 6 до 18 років – 2 100 гривень.
- Рекомендований: для дітей до 6 років – 1 309 гривень, а від 6 до 18 років – 2 618 гривень.
- Максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Тож на дітей до 6 років з 1 грудня він складатиме 21 000 гривень, а від 6 до 18 років – 26 180 гривень.
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Допомога на дитину від держави
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування складає 2,5 прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку:
- на дітей віком до 6 років – 5 250 гривні;
- на дітей віком 6 – 18 років – 6 545 гривень.
Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:
- на дітей до 6 років з інвалідністю – 7 350 гривень;
- на дітей від 6 до 18 років – 9 163 гривень.
Розмір пенсій
У ПФУ зазначають, що збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність зросте на 80 гривень. Це є підставою для перерахунку тих складових пенсійних виплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.
З 1 грудня за умови повного страхового стажу пенсія зросте для таких категорій:
- пенсіонерів, що мають повний страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 1 854 гривень до 1 934 гривні (на 80 гривень);
- непрацюючих пенсіонерів, котрі старші 65 років за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) – з 2 400 гривень до 2 600 гривень (на 200 гривень).
Фактичний розмір прожиткового мінімуму
В Україні існує також поняття "фактичний прожитковий мінімум" його рахують у Мінсоцполітики. Згідно з розрахунками міністерства, фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах на жовтень 2021 року у розрахунку на місяць на одну особу становив:
- для дітей віком до 6 років – 4 043 гривні,
- для дітей віком від 6 до 18 років – 4 999 гривні,
- для працездатних осіб – 5 678 гривні,
- для осіб, які втратили працездатність – 3 708 гривні.
Тож він, як бачимо, у 2,2 раза більший, або на 2 733 гривні проти того, який встановив уряд (2 294 гривні – мінімум визначений урядом). А для працездатної особи – у 2,4 раза, або на 3 299 гривні (2 379 гривні – мінімум визначений урядом).
Зауважте, що "фактичний прожитковий мінімум" різниться від визначеного урядом / Фото 24 каналу
Як рахуватимуть прожитковий мінімум у 2022 році
Верховна Рада 2 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №3515, який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його суттєве підвищення.
Журналісти 24 каналу підрахували, що за новою методологією прожитковий мінімум у 2022 році може бути на рівні 5 132 гривні, тобто у 2,5 раза більше, ніж зараз. Детально про законопроєкт розповідаємо у матеріалі Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине на пенсії, зарплати та штрафи.