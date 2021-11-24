Пенсії та соцвиплати у грудні зростуть: прожитковий мінімум підвищився

З 1 грудня для українців зросте розмір прожиткового мінімуму, а відповідно слід очікувати й підвищення соцвиплат, котрі до нього прив'язані. Тож вже найближчим часом слід чекати вищу пенсію, аліменти, допомогу на дітей та інші виплати.

Як зросте прожитковий мінімум

Цьогоріч, згідно з бюджетом-2021, було передбачено два підвищення прожиткового мінімуму. Одне вже відбулось у липні, а останнє – з 1 грудня.

Цікаво Ціни зростуть ще більше: де в Україні найдорожчі продукти – інфографіка

За категоріями прожитковий мінімум з 1 грудня буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 2 100 гривень;

Для дітей віком 6 – 18 років – 2 618 гривень;

Для працездатних осіб – 2 481 гривня;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 934 гривні.

Мінімальна зарплата

Підвищення мінімальної зарплати цьогоріч урядом було передбачене лише один раз – у грудні. Тож з 1 числа наступного місяця вона підвищиться на 500 гривень до 6,5 тисячі гривень.

Ряд деяких показників теж зросте, зокрема йдеться про наступні:

максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць (з 1 грудня – 97 500 гривень),

максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць (з 1 грудня – 21 450 гривень),

розмір мінімального страхового внеску ЄСВ в місяць з зарплати працівників та доходів ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства (з 1 грудня – 1 430 гривень).

Які показники залишаться без змін

Підвищення прожиткового мінімуму не вплине на ряд показників, котрі встановлюються незалежно від його розміру та фіксуються протягом року.

Податкова соціальна пільга (ПСП).

Граничний розмір зарплати на місяць, до якої застосовується ПСП.

Добові, які працівник отримує, коли їде у відрядження.

Ставки єдиного податку (ЄСВ).

Також попри те, що вище згадані показники дотичні до зарплати, однак її розмір на них не впливає.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня зросте до 6,5 тисячі гривень / Фото Pexels

Допомога по безробіттю

На допомогу по безробіттю в Україні мають право особи віком від 16 до 70 років, котрі можуть працювати, однак через відсутність роботи не мають заробітку, або інших доходів, як джерел існування.

Мінімальний розмір виплат по безробіттю

В тих містах, де триває карантин мінімальний розмір виплат по безробіттю складатиме не менш як 1000 гривень на місяць для тих, хто за останній рік має менш як 6 місяців страхового стажу.

Мінімальний розмір виплат по безробіттю для українців не прикріплений до прожиткового мінімуму, оскільки це фіксована урядом сума. Він у 2021 році може становити 650, або 1,8 тисячі гривень, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

650 гривен ь отримують українці, котрі мають менш ніж 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців.

ь отримують українці, котрі мають менш ніж 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців. 1,8 тисячі гривень – ті, хто мають понад 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців.

Максимальний розмір виплат о безробіттю

: страховий стаж – це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду.

Максимальний розмір виплат по безробіттю навпаки прив'язаний до прожиткового мінімуму. Він складає не більше як чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Тож з 1 грудня це 9 924 тисячі гривень.

Як розраховується розмір допомоги:

страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Допомога з безробіття у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Розмір аліментів

В Україні передбачено декілька розмірів аліментів залежно від доходів батьків, що не проживають разом з дитиною та прожиткового мінімуму визначеного державою для дитини відповідного віку.

Мінімальний (гарантований) розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тож для дітей до 6 років він складатиме 1 050 гривень, а від 6 до 18 років – 2 100 гривень.

(гарантований) розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тож для дітей до 6 років він складатиме 1 050 гривень, а від 6 до 18 років – 2 100 гривень. Рекомендований : для дітей до 6 років – 1 309 гривень, а від 6 до 18 років – 2 618 гривень.

: для дітей до 6 років – 1 309 гривень, а від 6 до 18 років – 2 618 гривень. Максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Тож на дітей до 6 років з 1 грудня він складатиме 21 000 гривень, а від 6 до 18 років – 26 180 гривень.

За темою Аліменти 2021: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину

Допомога на дитину від держави

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування складає 2,5 прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку:

на дітей віком до 6 років – 5 250 гривні;

гривні; на дітей віком 6 – 18 років – 6 545 гривень.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 7 350 гривень;

на дітей від 6 до 18 років – 9 163 гривень.

Розмір пенсій

У ПФУ зазначають, що збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність зросте на 80 гривень. Це є підставою для перерахунку тих складових пенсійних виплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

З 1 грудня за умови повного страхового стажу пенсія зросте для таких категорій:

пенсіонерів, що мають повний страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 1 854 гривень до 1 934 гривні (на 80 гривень);

(для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 1 854 гривень до 1 934 гривні (на 80 гривень); непрацюючих пенсіонерів, котрі старші 65 років за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) – з 2 400 гривень до 2 600 гривень (на 200 гривень).

Фактичний розмір прожиткового мінімуму

Максимальний розмір пенсії буде також перераховано та збільшено на 800 гривень. Тож вона зросте з 18 540 гривні до 19 340 гривні.

В Україні існує також поняття "фактичний прожитковий мінімум" його рахують у Мінсоцполітики. Згідно з розрахунками міністерства, фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах на жовтень 2021 року у розрахунку на місяць на одну особу становив:

для дітей віком до 6 років – 4 043 гривні,

для дітей віком від 6 до 18 років – 4 999 гривні,

для працездатних осіб – 5 678 гривні,

для осіб, які втратили працездатність – 3 708 гривні.

Тож він, як бачимо, у 2,2 раза більший, або на 2 733 гривні проти того, який встановив уряд (2 294 гривні – мінімум визначений урядом). А для працездатної особи – у 2,4 раза, або на 3 299 гривні (2 379 гривні – мінімум визначений урядом).

Зауважте, що "фактичний прожитковий мінімум" різниться від визначеного урядом / Фото 24 каналу

Як рахуватимуть прожитковий мінімум у 2022 році

Верховна Рада 2 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №3515, який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його суттєве підвищення.

Журналісти 24 каналу підрахували, що за новою методологією прожитковий мінімум у 2022 році може бути на рівні 5 132 гривні, тобто у 2,5 раза більше, ніж зараз. Детально про законопроєкт розповідаємо у матеріалі Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине на пенсії, зарплати та штрафи.