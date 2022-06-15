Міністерка Марина Лазебна раніше зауважила, що, попри широкомасштабне вторгнення Росії, індексація пенсій, закладена у бюджет 2022 року, була виконана у березні, і підвищення плануються тричі протягом року.

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Пенсійний фонд повідомив, що до кінця року передбачено проведення перерахунків пенсій:

З 1 липня та 1 грудня – збільшення пенсії у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 1 липня пенсія підніметься до 2 027 гривень, з 1 грудня – до 2 093 гривні). Зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій.

– збільшення пенсії у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 1 липня пенсія підніметься до 2 027 гривень, з 1 грудня – до 2 093 гривні). Зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій. З 1 жовтня – у зв’язку зі зміною мінімальної зарплати з 6 500 гривень до 6 700 гривень. Зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і більше та мають страховий стаж.

Також з цього дня особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень (в межах пенсійної виплати 10 340 гривень).

Крім того, в осіб віком від 70 років та які мають стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років) мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 гривень.

З 1 грудня – особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менш як 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, які отримують пенсію та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень.



До слова, через війну у 2022 році пенсійну реформу в Україні не вдасться впровадити. За словами Марини Лазебної, цього року нам передусім "треба всім вижити". Разом з тим посадовиця зазначила, що пенсійна реформа стане можливою вже у 2023 році.

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