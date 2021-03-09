Пенсії без трудової книжки: як призначатимуть нарахування українцям

Згідно з новим законом, що підписав президент, українцям пенсія буде нараховуватись автоматично. А це означає, що більше не потрібно буде звертатись до Пенсійного фонду чи збирати довідки задля підтвердження власного стажу.

Як відбуватимуться нарахування

Завдяки новому закону "Про пенсійне забезпечення" українці зможуть вилучати той час роботи, коли вони мали малі заробітки. Так, зважаючи на закон, Пенсійний фонд спочатку повинен буде рахувати так, як вигідніше майбутньому пенсіонеру. Але якщо раптом виникнуть проблеми, вже після призначення виплати можна буде звернутися до чиновників із проханням провести перерахунок.

До теми "Пенсійний калькулятор": новий спосіб вирахувати свою пенсію

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що в Україні буде діяти система, як і в ряді інших європейських країн таких, як Британія чи Естонія. Завдяки системі, що буде функціонувати українці зможуть без звернення та збору інформації автоматично отримати пенсію.

Людина зможе вибрати: якщо автоматично пенсія буде спірною, то можна буде подати документи й перерахувати її,

– розповів Музиченко.

Інформація про стаж

Інформацію про стаж свого співробітника роботодавець, або ж сам працівник зможе дізнатись з інтернету за допомогою електронного цифрового підпису. Варто зауважити, що без попередньо оформленого електронного цифрового підпису це зробити буде неможливо. Також у Кабміні розглядають можливість використовувати технологію BankID. В рамках такої технології ідентифікація буде відбуватись за допомогою банківської картки. Перевірити ж справжність документу можливо буде за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи, пояснюють у Кабміні.

Що буде з трудовими книжками

Фактично, якщо хтось забажає залишити інформацію про свій стаж у трудовій книжці, то держава ніяк не може заборонити це. Проте, якщо ви все ж таки прихильник технологій, то можете занести інформацію про стаж до 2000 року в електронний реєстр і тоді потреби у паперовій книжці не буде. Перенести дані українці можуть самі, або ж, попросивши допомоги у свого роботодавця.