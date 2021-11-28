З 1 грудня прожитковий мінімум зросте до 2 589 гривні, а мінімальна зарплата до 6 500 гривень, згідно з бюджетом-2021. Однак з огляду на те, що у кожного пенсіонера свій стаж, то й розмір підвищення у всіх буде також різний.

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Як зростуть пенсії

У ПФУ зазначають, що збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – зросте на 80 гривень. Це є підставою для перерахунку тих складових пенсійних виплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Для кого зросте пенсія з 1 грудня:

пенсіонерів, що мають повний страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 1 854 гривень до 1 934 гривні (на 80 гривень);

(для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 1 854 гривень до 1 934 гривні (на 80 гривень); непрацюючих пенсіонерів, котрі старші 65 років за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) – з 2 400 гривень до 2 600 гривень (на 200 гривень).

Важливо! Також 1 грудня доплата за кожен рік понаднормативного стажу підвищиться з 18,54 гривні до 19,34 гривні.

Мінімальна та максимальна пенсія з 1 грудня Мінімальна пенсія з 1 грудня складатиме 1 934 гривні замість 1 854 гривні, збільшиться на 80 гривень.

з 1 грудня складатиме 1 934 гривні замість 1 854 гривні, збільшиться на 80 гривень. Максимальний розмір пенсії буде також перераховано та збільшено на 800 гривень. Тож вона зросте з 18 540 гривні до 19 340 гривні. Зверніть увагу! Всі перерахунки пенсій для українців будуть здійснені в автоматичному режимі. А тому не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду.