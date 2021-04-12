Пенсія по 7 тисяч гривень може стати реальністю для українців

Джерело:Міністерство соціальної політики
У межах ініціативи Міністерства соціальної політики "10 запитань та відповідей про пенсійні накопичення" у структурі розповіли, що пенсії у розмірі 7 тисяч гривень можуть стати реальністю для пересічних українців. Все завдяки дворівневій системі пенсійних накопичень.
Якщо запрацює другий рівень пенсійної системи – обов'язкові пенсійні накопичення, то в Україні діятиме багаторівнева пенсійна система. А отже пенсійні виплати населення буде отримувати з двох джерел: солідарна пенсія та накопичувальна система.
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Близько 7 тисяч гривень – це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем,
– наголосили у міністерстві.
За умови, що пенсія буде складатись не лише з солідарної пенсії, але і з обов'язкових пенсійних накопичень, уряд зможе забезпечити пенсійні виплати на рівні не нижче 40% від заробітної плати, що відповідатиме стандартам, які Україна зобов’язалась виконувати згідно з конвенцією МОП.
У Мінсоцполітики відмітили, що навіть при невеликих внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень, та дохідності +0,25% на місяць вище інфляції (приблизно 3% вище інфляції на рік) це можливо.
Мінсоцполітики вирішило наочно показати українцям, як станом на сьогодні цілком реально отримувати пенсії у розмірі 7 тисяч гривень. Міністерство зазначило, що всі розрахунки проводило спираючись на сьогоднішні ціни, щоб уникнути суперечок з приводу інфляції. Тож держструктура побудувала своєрідну модель для пересічного громадянина України.
Якщо слідувати наведеній схемі, то середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у пересічного українця складе 3 117 гривень. Проте, разом з солідарною пенсією людина отримуватиме 6 741 гривню, що становитиме 45% від її зарплати.Зверніть увагу! В Україні нині мінімальна пенсія становить 1 769 гривень, а максимальна не більше як 17 690 гривні, про що розповіла міністр Мінсоцполітики Марина Лазебна ЗМІ в перших числах квітня 2021 року.
У держструктурі розрахували й інші сценарії зміни розміру накопичувальної пенсії українців в залежності від стажу та тривалості виплат, надавши данні в інфографіці.
Інфографіка Міністерства соціальної політики