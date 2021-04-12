У межах ініціативи Міністерства соціальної політики "10 запитань та відповідей про пенсійні накопичення" у структурі розповіли, що пенсії у розмірі 7 тисяч гривень можуть стати реальністю для пересічних українців. Все завдяки дворівневій системі пенсійних накопичень.

Пенсія 7 тисяч гривень

Якщо запрацює другий рівень пенсійної системи – обов'язкові пенсійні накопичення, то в Україні діятиме багаторівнева пенсійна система. А отже пенсійні виплати населення буде отримувати з двох джерел: солідарна пенсія та накопичувальна система.

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Близько 7 тисяч гривень – це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем,

– наголосили у міністерстві.

Нагадаємо! Мінсоцполітики раніше наголошувало, що через демографічний спад та недостатність фінансування уряд не можу забезпечити гідну солідарну пенсію населенню.

Що таке солідарна пенсія Солідарні пенсії – це ті пенсійні виплати, до яких ми звикли. Коли, громадяни, що працюють, сплачують внески до Пенсійного фонду України й одразу з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Тут працює принцип солідарності поколінь. Фактично молоде покоління сплачує пенсії старшому.

Два джерела фінансування пенсії

За умови, що пенсія буде складатись не лише з солідарної пенсії, але і з обов'язкових пенсійних накопичень, уряд зможе забезпечити пенсійні виплати на рівні не нижче 40% від заробітної плати, що відповідатиме стандартам, які Україна зобов’язалась виконувати згідно з конвенцією МОП.

У Мінсоцполітики відмітили, що навіть при невеликих внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень, та дохідності +0,25% на місяць вище інфляції (приблизно 3% вище інфляції на рік) це можливо.

Що таке система пенсійних накопичень Накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванню, яке побудоване на принципах розподільчої та накопичувальної пенсійної системи. Суть такої системи полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у Накопичувальному фонді й обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти своєю чергою будуть інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу, Накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванню, яке побудоване на принципах розподільчої та накопичувальної пенсійної системи. Суть такої системи полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у Накопичувальному фонді й обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти своєю чергою будуть інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу, зазначає Пенсійний фонд

Як українці зможуть отримувати 7 тисяч

Мінсоцполітики вирішило наочно показати українцям, як станом на сьогодні цілком реально отримувати пенсії у розмірі 7 тисяч гривень. Міністерство зазначило, що всі розрахунки проводило спираючись на сьогоднішні ціни, щоб уникнути суперечок з приводу інфляції. Тож держструктура побудувала своєрідну модель для пересічного громадянина України.

Модель від Мінсоцполітики, як реально отримувати пенсію 7 тисяч гривень сьогодні:

людина отримує заробітну плату 15 тисяч гривень на місяць,

працює та накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу),

на власний пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого нею ПДФО та додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за неї сплатив роботодавець (разом 4% – 600 гривень),

після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію потягом 15 років,

весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище інфляції на місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік),

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні – 3 624 гривні (станом на 01.03.2021).

Якщо слідувати наведеній схемі, то середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у пересічного українця складе 3 117 гривень. Проте, разом з солідарною пенсією людина отримуватиме 6 741 гривню, що становитиме 45% від її зарплати. Зверніть увагу! В Україні нині мінімальна пенсія становить 1 769 гривень, а максимальна не більше як 17 690 гривні, про що розповіла міністр Мінсоцполітики Марина Лазебна ЗМІ в перших числах квітня 2021 року.

Інші сценарії розміру накопичувальної пенсії

У держструктурі розрахували й інші сценарії зміни розміру накопичувальної пенсії українців в залежності від стажу та тривалості виплат, надавши данні в інфографіці.

Інфографіка Міністерства соціальної політики