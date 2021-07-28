Пенсія в українців "70+" зросте: Мінсоцполітики назвало суму та орієнтовний термін

У Міністерстві соціальної політики пропонують у 2022 році пенсіонерам віком від 70 до 75 років виплачувати додаткові гроші, однак це буде можливо за однієї умови. Нині адресну доплату до пенсій отримують українці, що старші 80 років.

Додаткові виплати для пенсіонерів від 70 до 75 років

Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до ініційованої Президентом програми адресних допомог для літніх людей. Додаткові виплати українцям у цій категорії можуть почати виплачувати у 2022 році, однак за умови, що відповідне фінансування буде передбачено Держбюджетом-2022. В такому разі виплати будуть, розповідають у Міністерстві.

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Президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок праці,

– розповідає очільниця Мінсоцполітики.

Додаткові виплати для пенсіонерів "80+"

Протягом останніх двох років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна наголошує, що пенсії для українців у цій категорії не можуть бути меншими за 2,6 тисячі гривень.

Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів,

– розповідає Лазебна.

Виплати для пенсіонерів від 75 до 80 років

У Мінсоцполітики розповіли, що до вище згаданої президентської програми з 1 жовтня долучаться пенсіонери від 75 до 80 років.

Додаткова доплата до пенсії становитиме 400 гривень .

. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2,5 тисячі гривень.

Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 мільйона пенсіонерів,

– відзначає Лазебна.

, що додаткові виплати 400 гривень пенсіонерам у категорії 75 – 80 років повинні були розпочатись ще з 1 липня, однак їх перенесли на жовтень через нестачу коштів.

Детальніше про це Українцям "75+" перенесли підвищення пенсій, – Мінсоцполітики

Інші пропозиції Мінсоцполітики

Підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з-поміж ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС.

Індексація з 1 березня страхових пенсій для близько 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та віком від 75 років до 80 років.

Перерахунок з 1 липня та з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Нагадаємо, що липневе підвищення на 204 гривні вже відбулось. З 1 грудня його підвищать на 99 гривень до 2 393 гривні.

Перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроекту №4668 дадуть можливість вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Підвищення пенсій в Україні