Додаткові виплати для пенсіонерів від 70 до 75 років
Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до ініційованої Президентом програми адресних допомог для літніх людей. Додаткові виплати українцям у цій категорії можуть почати виплачувати у 2022 році, однак за умови, що відповідне фінансування буде передбачено Держбюджетом-2022. В такому разі виплати будуть, розповідають у Міністерстві.
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Президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок праці,
– розповідає очільниця Мінсоцполітики.
Додаткові виплати для пенсіонерів "80+"
Протягом останніх двох років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна наголошує, що пенсії для українців у цій категорії не можуть бути меншими за 2,6 тисячі гривень.
Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів,
– розповідає Лазебна.
Виплати для пенсіонерів від 75 до 80 років
У Мінсоцполітики розповіли, що до вище згаданої президентської програми з 1 жовтня долучаться пенсіонери від 75 до 80 років.
- Додаткова доплата до пенсії становитиме 400 гривень.
- Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2,5 тисячі гривень.
Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 мільйона пенсіонерів,
– відзначає Лазебна.
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Інші пропозиції Мінсоцполітики
- Підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з-поміж ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС.
- Індексація з 1 березня страхових пенсій для близько 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та віком від 75 років до 80 років.
- Перерахунок з 1 липня та з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Нагадаємо, що липневе підвищення на 204 гривні вже відбулось. З 1 грудня його підвищать на 99 гривень до 2 393 гривні.
- Перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.
Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроекту №4668 дадуть можливість вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах,
– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
Підвищення пенсій в Україні
- Протягом 2021 року українцям повинні тричі перерахувати пенсії: у липні, жовтні та грудні.
- Перше липневе перерахування вже відбулось, в наслідок чого середній розмір пенсії нині становить 3 778,78 гривні, оскільки за II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.
- Також з 1 липня 2021 року в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму на 204 гривні й нині становить 2 294 гривні. Нагадаємо, що він безпосередньо впливає на розмір соціальних та трудових виплат. Ще одне підвищення українцям слід чекати у грудні.