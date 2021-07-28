Додаткові виплати для пенсіонерів від 70 до 75 років

Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до ініційованої Президентом програми адресних допомог для літніх людей. Додаткові виплати українцям у цій категорії можуть почати виплачувати у 2022 році, однак за умови, що відповідне фінансування буде передбачено Держбюджетом-2022. В такому разі виплати будуть, розповідають у Міністерстві.

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Президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок праці,

– розповідає очільниця Мінсоцполітики.

Додаткові виплати для пенсіонерів "80+"

Протягом останніх двох років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна наголошує, що пенсії для українців у цій категорії не можуть бути меншими за 2,6 тисячі гривень.

Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів,

– розповідає Лазебна.

Виплати для пенсіонерів від 75 до 80 років

У Мінсоцполітики розповіли, що до вище згаданої президентської програми з 1 жовтня долучаться пенсіонери від 75 до 80 років.

Додаткова доплата до пенсії становитиме 400 гривень .

. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2,5 тисячі гривень.

Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 мільйона пенсіонерів,

– відзначає Лазебна.

Нагадаємо, що додаткові виплати 400 гривень пенсіонерам у категорії 75 – 80 років повинні були розпочатись ще з 1 липня, однак їх перенесли на жовтень через нестачу коштів.

Детальніше про це Українцям "75+" перенесли підвищення пенсій, – Мінсоцполітики

Інші пропозиції Мінсоцполітики

Підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з-поміж ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС.

Індексація з 1 березня страхових пенсій для близько 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та віком від 75 років до 80 років.

Перерахунок з 1 липня та з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Нагадаємо, що липневе підвищення на 204 гривні вже відбулось. З 1 грудня його підвищать на 99 гривень до 2 393 гривні.

Перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроекту №4668 дадуть можливість вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Підвищення пенсій в Україні