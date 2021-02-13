Пенсія для заробітчан в Україні: на що можна розраховувати

Працюючи за кордоном, українські заробітчани не мають страхового стажу в Україні. Чи можна в такому випадку очікувати на українську пенсію?

Хто має право на пенсію

Отримати пенсію в Україні у 2021 році можуть люди, які досягли 60 років та мають страховий стаж не менше 28 років, як повідомляє Пенсійний фонд України. Якщо не вистачає стажу, то у 63 роки можна вийти на пенсію, маючи стаж хоча б 18 років, а у 65 років за наявності стажу в 15 років.

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Що таке страховий стаж? Страховий стаж – це не скільки часу ви відпрацювали, а скільки місяців ви або хтось за вас сплачував соціальні внески (ЄСВ) до Пенсійного фонду України.

Та заробітчани, які офіційно працювали за кордоном, також можуть очікувати на українську пенсію або на комбіновану пенсію. Далі про це у матеріалі Економіки 24.

Що треба для української пенсії

Щоб отримати пенсію в Україні, потрібно отримати стаж тут, або в одній чи кількох країнах зі списку, з якими Україна має домовленість. Це, зокрема, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Угорщина, Молдова, Грузія, Азербайджан, Монголія та Румунія. Словом, більшість країн з пострадянського простору. Такий перелік вказаний на сайті Міністерства соціальної політики.

Українцям робота в цих країнах просто зараховується як страховий стаж тут, в Україні. Причому на розмір пенсії в Україні впливатиме розмір зарплати, яку українець чи українка отримували в Росії, Угорщині тощо.

Проте є ряд країн, в яких заробітчанам працювати значно вигідніше, адже в них є шанс отримати не лише українську пенсію, але й польську чи чеську, до прикладу.

Як отримати закордонну пенсію

Україна уклала договори за пропорційним принципом з 9 країнами Європи: Болгарією, Естонією, Латвією, Литвою, Іспанією, Чехією, Словаччиною, Португалією та Польщею.

За пропорційним принципом – це, коли кожна сторона виплачує пропорційно за відпрацьований на її території час. Наприклад, українка пропрацювала 10 років в Польщі й 18 років в Україні – відповідно частину пенсії вона отримуватиме українську, а частину – польську.

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Як це працює?

Розберемо на прикладі заробітчанина, який працював у Польщі 10 років та 20 років в Україні. Мінімальний стаж в Україні наразі 28 років, у Польщі – 25 років. Тож під обидва критерії українець підпадає і може розраховувати на пенсію як українську, так і польську.

Але в Україні заробітчанин почне отримувати пенсію у 60, а в Польщі у 65 років, оскільки там вищий пенсійний вік.

Упевнившись, що страхового стажу вистачає, кожна країна самостійно призначає розмір пенсії, зважаючи на розмір зарплати та стаж. Припустимо в Україні призначили пенсію розміром в 5 тисяч гривень. Оскільки в Україні цей заробітчанин відпрацював 20 років із 30 років загального стажу, то отримуватиме 3 340 гривень. У Польщі такий самий принцип призначення.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Якби наш заробітчанин мав страховий стаж лише 8 років в Україні і 6 років у Польщі, то не міг би розраховувати на пенсію за віком. Адже недотягнув би до мінімального страхового стажу в жодній із країн.

Заробітчанам, які працювали в країнах з територіальним принципом угод, потрібно звернутися лише до ПФУ. При цьому необхідно надати паспорт, копію закордонного паспорта, ідентифікаційний код, документи, довідки з місць роботи в Україні та за кордоном, іноземний номер соціального страхування.

Якщо працювали у країні з територіальним принципом угод, то потрібно звертатися в органи соціального страхування вже безпосередньо у тій країні на додачу.

Розмір пенсії

Цікаво, що у більшості країн, з якими Україна має договір про зарахування стажу, пенсії вищі. Нагадаємо, що з 1 грудня мінімальна пенсія за віком в Україні зросла до 1 769 гривень, що було передбачено бюджетом-2021. З пенсіями в інших країн можете ознайомитися на інфографіці.