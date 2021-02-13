Пенсія для заробітчан в Україні: на що можна розраховувати

Джерело:24 канал
Працюючи за кордоном, українські заробітчани не мають страхового стажу в Україні. Чи можна в такому випадку очікувати на українську пенсію?
Отримати пенсію в Україні у 2021 році можуть люди, які досягли 60 років та мають страховий стаж не менше 28 років, як повідомляє Пенсійний фонд України. Якщо не вистачає стажу, то у 63 роки можна вийти на пенсію, маючи стаж хоча б 18 років, а у 65 років за наявності стажу в 15 років.
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Та заробітчани, які офіційно працювали за кордоном, також можуть очікувати на українську пенсію або на комбіновану пенсію. Далі про це у матеріалі Економіки 24.
Щоб отримати пенсію в Україні, потрібно отримати стаж тут, або в одній чи кількох країнах зі списку, з якими Україна має домовленість. Це, зокрема, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Угорщина, Молдова, Грузія, Азербайджан, Монголія та Румунія. Словом, більшість країн з пострадянського простору. Такий перелік вказаний на сайті Міністерства соціальної політики.
Українцям робота в цих країнах просто зараховується як страховий стаж тут, в Україні. Причому на розмір пенсії в Україні впливатиме розмір зарплати, яку українець чи українка отримували в Росії, Угорщині тощо.
Проте є ряд країн, в яких заробітчанам працювати значно вигідніше, адже в них є шанс отримати не лише українську пенсію, але й польську чи чеську, до прикладу.
Україна уклала договори за пропорційним принципом з 9 країнами Європи: Болгарією, Естонією, Латвією, Литвою, Іспанією, Чехією, Словаччиною, Португалією та Польщею.
За пропорційним принципом – це, коли кожна сторона виплачує пропорційно за відпрацьований на її території час. Наприклад, українка пропрацювала 10 років в Польщі й 18 років в Україні – відповідно частину пенсії вона отримуватиме українську, а частину – польську.
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Розберемо на прикладі заробітчанина, який працював у Польщі 10 років та 20 років в Україні. Мінімальний стаж в Україні наразі 28 років, у Польщі – 25 років. Тож під обидва критерії українець підпадає і може розраховувати на пенсію як українську, так і польську.
Але в Україні заробітчанин почне отримувати пенсію у 60, а в Польщі у 65 років, оскільки там вищий пенсійний вік.
Упевнившись, що страхового стажу вистачає, кожна країна самостійно призначає розмір пенсії, зважаючи на розмір зарплати та стаж. Припустимо в Україні призначили пенсію розміром в 5 тисяч гривень. Оскільки в Україні цей заробітчанин відпрацював 20 років із 30 років загального стажу, то отримуватиме 3 340 гривень. У Польщі такий самий принцип призначення.Зверніть увагу! Якби наш заробітчанин мав страховий стаж лише 8 років в Україні і 6 років у Польщі, то не міг би розраховувати на пенсію за віком. Адже недотягнув би до мінімального страхового стажу в жодній із країн.
Заробітчанам, які працювали в країнах з територіальним принципом угод, потрібно звернутися лише до ПФУ. При цьому необхідно надати паспорт, копію закордонного паспорта, ідентифікаційний код, документи, довідки з місць роботи в Україні та за кордоном, іноземний номер соціального страхування.
Якщо працювали у країні з територіальним принципом угод, то потрібно звертатися в органи соціального страхування вже безпосередньо у тій країні на додачу.
Цікаво, що у більшості країн, з якими Україна має договір про зарахування стажу, пенсії вищі. Нагадаємо, що з 1 грудня мінімальна пенсія за віком в Україні зросла до 1 769 гривень, що було передбачено бюджетом-2021. З пенсіями в інших країн можете ознайомитися на інфографіці.Зверніть увагу, раніше 24 канал вже писав детальніше про те, як отримати пенсію у Польщі та Португалії.