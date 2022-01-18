Хто отримує найбільшу пенсію
У Пенсійному фонді (ПФУ) оприлюднили дані стосовно розміру пенсійних виплат у різних категоріях, станом на 1 січня 2022 року. Найбільше отримують судді, згідно з даними ПФУ, а їх виплати за рік зросли на 67,9 тисячі гривень, або на 33,6%.
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За даними ПФУ, середні виплати становили:
- пенсії за віком отримує понад 8 мільйонів осіб, а виплати складають 3 944,81 гривні;
- по інвалідності – понад мільйон українців, які отримують 3 269,78 гривні;
- у зв'язку з втратою годувальника – майже 638 тисяч осіб, що отримують 3 730,71 гривні;
- за вислугу років – трохи більше як 588 тисяч осіб, виплати яких становлять 6 442,85 гривні;
- соціальні пенсії – більш як 68 тисячі осіб отримують виплати у розмірі 1 955,65 гривні,
- довічне грошове утримання суддів – понад 3 тисячі осіб, яким виплачують 90 822,18 гривні.
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Коли українець може вийти на пенсію у 2022 році
- З 1 січня по 31 грудня право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.
- Якщо у людини немає такого стажу, то у 2022 році на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років.
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