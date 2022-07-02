Хто має право на українську пенсію

У 2022 році на пенсію за віком мають право українці, яким 60 років й мають страховий стаж не менш як 29 років. За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше (наприклад, якщо особа працюватиме та набуде необхідні 29 років страхового стажу) або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки, пояснюють у ПФУ.

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Щоб почати отримувати пенсію, пенсіонер повинен подати заяву про призначення пенсії та необхідні документи. Це можна зробити як фізично, так і електронно через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Перелік основних документів, які подаються для призначення пенсії:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Способи отримання пенсії

Українці можуть отримувати пенсію у два способи: через банківську картку та через поштове відділення.

​Через банківську картку

У разі нарахування виплат на картку, гроші надходитимуть на рахунок й конвертуватимуться в місцеву валюту за курсом банку, який видав картку. Таким чином пенсіонер не матиме проблем з отриманням виплат й він зможе знімати без проблем готівку та розраховуватись у магазинах.

Через поштове відділення

Якщо ви отримували виплати через пошту, то певні труднощі з отриманням виплат все-таки можуть виникнути. Річ у тім, що механізму доставлення пенсії за кордон не існує й вони здійснюються лише в межах України. Все залежатиме від терміну вашої відсутності.

Відтак, якщо пенсіонер не отримував пенсію у поштовому відділенні протягом 6 місяців поспіль, то її виплату буде призупинено. Поновити виплату пенсії можна через звернення такої особи до органів ФПУ. Тому тут у пенсіонера є два шляхи:

Повернутись в Україну до 6 місяців, після виїзду й отримати гроші за половину року; Змінити спосіб отримання пенсії, щоб перерахунок йшов на картку, це можна зробити, до речі, в електронному форматі.

Як отримати українську пенсію за кордоном / Інфографіка 24 каналу

Як змінити спосіб нарахування пенсії

Щоб змінити спосіб нарахування пенсії, наприклад, з поштового відділення на банківську картку, потрібно подати відповідну заяву. Її можна надіслати електронно через вебпортал електронних послуг portal.pfu.gov.ua, або особисто до органу ПФУ. Для цього при собі слід мати паспорт, ідентифікаційний код та банківську довідку з реквізитами. Детальніше як це зробити, розповідали раніше тут.

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