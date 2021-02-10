Зміни для пенсіонерів у 2021: розмір пенсій, індексація, надбавки та пенсійний вік

Джерело:24 канал
У 2021 році пенсіонери отримуватимуть дещо вищі пенсії, а деякі категорії отримують ще й надбавки. Крім того, зросте пенсійний вік для жінок.
Мінімальна пенсія зросла ще у грудні 2020 року, адже тоді підвищився прожитковий мінімум, що передбачили у держбюджеті. Тож поки що розмір залишається без змін – 1 769 гривень.
Важливо Дві пенсії одночасно в Україні: хто та коли отримуватиме
Пенсіонери віком від 65 років зі страховим стажем 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімально отримуватимуть 2 600 гривень у 2021 році. Це на 500 гривень більше, ніж вони отримували минулого року, йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Пенсіонери з повним стажем мають визі мінімальні пенсії / Unsplash
Нагадаємо, щоб отримувати пенсію за віком в Україні, необхідно досягти пенсійного віку та отримати відповідний страховий стаж.
Детальніше Не вистачає стажу: на яку пенсію можна очікувати та коли
Це передбачили законом про пенсійне страхування.
На пенсію можуть очікувати лише ті українці, які мають стаж 28 років, але не трудовий, а страховий.
Страховий стаж – це не скільки часу людина працювала, а скільки часу вона чи її роботодавець сплачували страхові внески. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина платила єдиний соціальний внесок. Наразі мінімальний ЄСВ становить 1 320 гривень.
Якщо не вистачає стажу, є 3 варіанти:
Актуально Пенсіонерам від 75 років з липня доплачуватимуть 400 гривень, – Лазебна
Індексацію пенсій планують проводити щорічно до 1 березня. Відповідне рішення можуть прийняти у Раді, повідомили на Урядовому порталі.
За словами прем’єра, уряд пропонує зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація.
Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися,
– сказав Шмигаль.
Водночас економіст Павло Кухта попереджає, що прикріплення індексації до дати буде сильно тиснути на бюджет та створить загрозу.
"Цілком можливо, що в якийсь момент уряд просто не зможе цю вимогу виконати. Тоді почнеться застосування типових для наших реалій інструментів балансування бюджету – зупинки норм пенсійного законодавства законом про державний бюджет. Ними можна взагалі призупинити індексацію", – написав Кухта.
Близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають вищі виплати у 2021 / Pixabay
Проте ні дата, ні розмір індексації у 2021 році поки що невідомі. Нагадаємо, що відсоток індексації залежить від інфляції та темпів росту зарплати за попередній рік.
Очікують, що у 2021 році Україна нарешті прийме на законодавчому рівні впровадження другого рівня пенсійної реформи – накопичувальних пенсій.
Цікаво Чи багатші словаки за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП
Проте, як раніше повідомила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, пенсійну реформу на цьому етапі зможуть запустити не раніше 2023 року.