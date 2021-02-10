Зміни для пенсіонерів у 2021: розмір пенсій, індексація, надбавки та пенсійний вік

У 2021 році пенсіонери отримуватимуть дещо вищі пенсії, а деякі категорії отримують ще й надбавки. Крім того, зросте пенсійний вік для жінок.

Мінімальна пенсія 2021

Мінімальна пенсія зросла ще у грудні 2020 року, адже тоді підвищився прожитковий мінімум, що передбачили у держбюджеті. Тож поки що розмір залишається без змін – 1 769 гривень.

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Цьогоріч планують двічі підняти мінімальну пенсію:

З 1 липня 2021 року – 1 854 гривні;

З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні.

Мінімальна пенсія для осіб з повним стажем

Пенсіонери віком від 65 років зі страховим стажем 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімально отримуватимуть 2 600 гривень у 2021 році. Це на 500 гривень більше, ніж вони отримували минулого року, йдеться на сайті Мінсоцполітики.



Пенсіонери з повним стажем мають визі мінімальні пенсії / Unsplash

Умови виходу на пенсію

Нагадаємо, щоб отримувати пенсію за віком в Україні, необхідно досягти пенсійного віку та отримати відповідний страховий стаж.

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Пенсійний вік

Пенсійний вік для чоловіків – незмінний: вони мають право виходу на пенсію рівно у 60 років .

. Натомість жінки могли виходити на пів року раніше. Та з 1 квітня 2021 року жінки зможуть вийти на пенсію лише у 60 років.

Це передбачили законом про пенсійне страхування.

Страховий стаж

На пенсію можуть очікувати лише ті українці, які мають стаж 28 років, але не трудовий, а страховий.

Що це означає?

Страховий стаж – це не скільки часу людина працювала, а скільки часу вона чи її роботодавець сплачували страхові внески. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина платила єдиний соціальний внесок. Наразі мінімальний ЄСВ становить 1 320 гривень.

А що, коли не вистачає стажу

Якщо не вистачає стажу, є 3 варіанти:

Докупити стаж. Але це варто робити, якщо не вистачає зовсім трохи, адже така покупка не з дешевих. Один місяць коштує понад 30 тисяч гривень за підрахунками журналістів 24 каналу.

Вийти на пенсію пізніше. Для отримання пенсії у 63 роки вимога до страхового стажу зменшується до 18 років, а якщо вийти на пенсію у 65 років – то потрібно мати 15 років стажу.

Податися на соціальну допомогу. Потрібно звертатися в органи соцзахисту, які перевірять чи справді люди, які досягли пенсійного віку і не мають права на пенсію, є малозабезпеченими.

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Індексація пенсій 2021

Індексацію пенсій планують проводити щорічно до 1 березня. Відповідне рішення можуть прийняти у Раді, повідомили на Урядовому порталі.

За словами прем’єра, уряд пропонує зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися,

– сказав Шмигаль.

Водночас економіст Павло Кухта попереджає, що прикріплення індексації до дати буде сильно тиснути на бюджет та створить загрозу.

"Цілком можливо, що в якийсь момент уряд просто не зможе цю вимогу виконати. Тоді почнеться застосування типових для наших реалій інструментів балансування бюджету – зупинки норм пенсійного законодавства законом про державний бюджет. Ними можна взагалі призупинити індексацію", – написав Кухта.



Близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають вищі виплати у 2021 / Pixabay

Проте ні дата, ні розмір індексації у 2021 році поки що невідомі. Нагадаємо, що відсоток індексації залежить від інфляції та темпів росту зарплати за попередній рік.

Доплати пенсіонерам

Ще у 2020 році пенсіонерам, які досягли 80 років , почали платити надбавку у розмірі 500 гривень .

, почали платити надбавку у розмірі . З 1 липня 2021 року планують запровадити надбавки до пенсій пенсіонерам, які мають 75 років та більше. Розмір доплати становитиме 400 гривень.

Накопичувальна пенсія

Для обидвох категорій необхідно мати повний стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Для пенсіонерів, які цих умов не виконали, виплати не передбачили.

Очікують, що у 2021 році Україна нарешті прийме на законодавчому рівні впровадження другого рівня пенсійної реформи – накопичувальних пенсій.

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Проте, як раніше повідомила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, пенсійну реформу на цьому етапі зможуть запустити не раніше 2023 року.