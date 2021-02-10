Зміни для пенсіонерів у 2021: розмір пенсій, індексація, надбавки та пенсійний вік
У 2021 році пенсіонери отримуватимуть дещо вищі пенсії, а деякі категорії отримують ще й надбавки. Крім того, зросте пенсійний вік для жінок.
Джерело:24 канал
Мінімальна пенсія 2021
Мінімальна пенсія зросла ще у грудні 2020 року, адже тоді підвищився прожитковий мінімум, що передбачили у держбюджеті. Тож поки що розмір залишається без змін – 1 769 гривень.
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Цьогоріч планують двічі підняти мінімальну пенсію:
- З 1 липня 2021 року – 1 854 гривні;
- З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні.
Мінімальна пенсія для осіб з повним стажем
Пенсіонери віком від 65 років зі страховим стажем 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімально отримуватимуть 2 600 гривень у 2021 році. Це на 500 гривень більше, ніж вони отримували минулого року, йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Пенсіонери з повним стажем мають визі мінімальні пенсії / Unsplash
Умови виходу на пенсію
Нагадаємо, щоб отримувати пенсію за віком в Україні, необхідно досягти пенсійного віку та отримати відповідний страховий стаж.
Детальніше Не вистачає стажу: на яку пенсію можна очікувати та коли
Пенсійний вік
- Пенсійний вік для чоловіків – незмінний: вони мають право виходу на пенсію рівно у 60 років.
- Натомість жінки могли виходити на пів року раніше. Та з 1 квітня 2021 року жінки зможуть вийти на пенсію лише у 60 років.
Це передбачили законом про пенсійне страхування.
Страховий стаж
На пенсію можуть очікувати лише ті українці, які мають стаж 28 років, але не трудовий, а страховий.
Що це означає?
Страховий стаж – це не скільки часу людина працювала, а скільки часу вона чи її роботодавець сплачували страхові внески. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина платила єдиний соціальний внесок. Наразі мінімальний ЄСВ становить 1 320 гривень.
А що, коли не вистачає стажу
Якщо не вистачає стажу, є 3 варіанти:
- Докупити стаж. Але це варто робити, якщо не вистачає зовсім трохи, адже така покупка не з дешевих. Один місяць коштує понад 30 тисяч гривень за підрахунками журналістів 24 каналу.
- Вийти на пенсію пізніше. Для отримання пенсії у 63 роки вимога до страхового стажу зменшується до 18 років, а якщо вийти на пенсію у 65 років – то потрібно мати 15 років стажу.
- Податися на соціальну допомогу. Потрібно звертатися в органи соцзахисту, які перевірять чи справді люди, які досягли пенсійного віку і не мають права на пенсію, є малозабезпеченими.
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Індексація пенсій 2021
Індексацію пенсій планують проводити щорічно до 1 березня. Відповідне рішення можуть прийняти у Раді, повідомили на Урядовому порталі.
За словами прем’єра, уряд пропонує зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація.
Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися,
– сказав Шмигаль.
Водночас економіст Павло Кухта попереджає, що прикріплення індексації до дати буде сильно тиснути на бюджет та створить загрозу.
"Цілком можливо, що в якийсь момент уряд просто не зможе цю вимогу виконати. Тоді почнеться застосування типових для наших реалій інструментів балансування бюджету – зупинки норм пенсійного законодавства законом про державний бюджет. Ними можна взагалі призупинити індексацію", – написав Кухта.
Близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають вищі виплати у 2021 / Pixabay
Проте ні дата, ні розмір індексації у 2021 році поки що невідомі. Нагадаємо, що відсоток індексації залежить від інфляції та темпів росту зарплати за попередній рік.
Доплати пенсіонерам
- Ще у 2020 році пенсіонерам, які досягли 80 років, почали платити надбавку у розмірі 500 гривень.
- З 1 липня 2021 року планують запровадити надбавки до пенсій пенсіонерам, які мають 75 років та більше. Розмір доплати становитиме 400 гривень.
Накопичувальна пенсія
Очікують, що у 2021 році Україна нарешті прийме на законодавчому рівні впровадження другого рівня пенсійної реформи – накопичувальних пенсій.
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Проте, як раніше повідомила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, пенсійну реформу на цьому етапі зможуть запустити не раніше 2023 року.
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