З липня 2021 року пенсіонерам віком від 75 років і більше виплачуватимуть щомісячну допомогу. Мовиться про суму в 400 гривень.

Джерело: 24 канал

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час виступу у Верховній Раді 29 січня. За її словами, по 500 гривень щомісяця отримують люди від 80 років.

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З липня цього року по 400 гривень щомісяця отримуватимуть люди від 75 років. У наступному році буде впроваджена програма для людей від 70 років,

– зазначила Лазебна.

За її словами, такими кроками збільшуються майже на 50% мінімальні пенсійні виплати для цих категорій людей.

Збільшення надбавок

Міністерка заважила про збільшення надбавки до пенсії на догляд для одиноких пенсіонерів у віці понад 80 років. Вона наголосила: "Ця надбавка сьогодні становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".

Зауважимо! Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна раніше відзначила, що закон про накопичувальну пенсійну систему в Україні мали б ухвалити у 2021 році. А саму систему запустити вже з 1 січня 2023.

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