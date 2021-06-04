Пенсіонерам, що працюють, перерахували пенсії: кому і на скільки

Пенсійний фонд України з 1 квітня провів перерахунок виплат тим пенсіонерам, що ще працюють. У червні вони можуть розраховувати також на доплату за квітень та травень.

У ПФУ зауважили, що пенсії перерахували 633 тисячам громадян. Збільшили пенсії більше ніж 331 тисячі пенсіонерів.

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Середній розмір підвищення склав 193 гривні 32 копійки. Для проведення цього перерахунку, пенсіонерам не потрібно було звертатись до ПФУ.

Кому провели перерахунок

Перераховували виплати тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку або призначення продовжили працювати та здобули не менше, як 2 роки страхового стажу. Також могли набути і менше ніж 24 місяці стажу – за умови, що після призначення чи перерахунку пенсії пройшло не менше ніж 2 роки.

Перерахунок пенсій у квітні / Інфографіка ПФУ

У липні проведуть індексацію пенсій, – Лазебна

Зазначимо, що міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила, що у липні проведуть індексацію пенсій для ще мільйона українців. А вже з 1 березня пенсійні виплати проіндексували для 8 мільйонів українських пенсіонерів.

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