Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 мільярди гривень, – Рахункова палата

На початок 2021 року пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 мільярдів гривень. З них 11 мільярдів реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку на підконтрольній владі України території.

Про це свідчать результати аналізу системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування та соціального захисту населення.

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Така заборгованість виникла через те, що протягом трьох років уряд не затвердив порядок здійснення соціальних виплат громадянам з-поміж ВПО. Також немає єдиного підходу до обліку страховими фондами сум невиплачених соцвиплат за минулий період,

– зазначили у Рахункові палаті.

Такі борги погашаються лише за рішеннями судів і збільшують видатки фондів на судові витрати. У 2020 році такі витрати лише для ПФУ становили 1,1 мільярда гривень.

Окрім цього, борги зі страхових виплат і витрат Фонду соцстрахування перед ВПО на початок 2021 року становили 7,8 мільярда гривень, з них реальні – 0,8 мільярда гривень.

Що ще показав аналіз РП

У Рахунковій палаті додали, що протягом 2019 – 2020 років ВПО для покриття витрат на проживання отримали понад 6 мільярдів гривень.

Аналіз показав, що у 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість сімей ВПО, які отримали адресну допомогу, збільшилась на 3,7% – з 164,8 тисячі до 170,8 тисячі сімей.

При цьому середньомісячний розмір адресної допомоги на сім'ю зменшився на 2,8% з 1512 гривень до 1470 гривень.

Згідно з даними Мінсоцполітики, за останні 5 років кількість ВПО, які перебувають на обліку, зменшилась майже на 12% – з 1,65 мільйона у 2017 році до 1,46 мільйона у 2021 році.