Про це свідчать результати аналізу системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування та соціального захисту населення.

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Така заборгованість виникла через те, що протягом трьох років уряд не затвердив порядок здійснення соціальних виплат громадянам з-поміж ВПО. Також немає єдиного підходу до обліку страховими фондами сум невиплачених соцвиплат за минулий період,

– зазначили у Рахункові палаті.

Такі борги погашаються лише за рішеннями судів і збільшують видатки фондів на судові витрати. У 2020 році такі витрати лише для ПФУ становили 1,1 мільярда гривень.

Окрім цього, борги зі страхових виплат і витрат Фонду соцстрахування перед ВПО на початок 2021 року становили 7,8 мільярда гривень, з них реальні – 0,8 мільярда гривень.

Що ще показав аналіз РП

У Рахунковій палаті додали, що протягом 2019 – 2020 років ВПО для покриття витрат на проживання отримали понад 6 мільярдів гривень.

Аналіз показав, що у 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість сімей ВПО, які отримали адресну допомогу, збільшилась на 3,7% – з 164,8 тисячі до 170,8 тисячі сімей.

При цьому середньомісячний розмір адресної допомоги на сім'ю зменшився на 2,8% з 1512 гривень до 1470 гривень.

Зверніть увагу! Згідно з даними Мінсоцполітики, за останні 5 років кількість ВПО, які перебувають на обліку, зменшилась майже на 12% – з 1,65 мільйона у 2017 році до 1,46 мільйона у 2021 році.