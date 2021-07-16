Платіжна система PayPal збільшила щотижневий ліміт на покупку криптовалюти

Платіжна система PayPal у п'ять разів збільшила щотижневий ліміт для покупки криптовалюти. Також відмовилася від річного ліміту на придбання цифрових активів в десятки тисяч доларів.

Як збільшився щотижневий ліміт

PayPal збільшила щотижневий ліміт для покупки криптовалюти – з 20 тисяч доларів до 100 тисяч доларів і відмовилася від річного ліміту на придбання цифрових активів в 50 тисяч доларів.

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Ці зміни дозволять нашим клієнтам мати більше вибору і гнучкості в придбанні криптовалюти на нашій платформі,

– сказав представник PayPal Хосе Фернандес да Понте.

Зверніть увагу! Компанія Mastercard повідомила, що запускає новий сервіс безконтактних оплат спільно з брендом швейцарських годинників Swatch – SwatchPAY. Сервіс буде альтернативою Apple Pay, Garmin Pay та Google Pay, які вже діють в Україні.

Детальніше про це Конкурент Apple Pay та Google Pay: Mastercard запускає новий сервіс безконтактних оплат

Купівля крипти через PayPal

PayPal вперше почав дозволяти користувачам купувати криптовалюту в жовтні 2020 року. Пізніше компанія додала у свій мобільний платіжний додаток Venmo можливість купувати біткоїн, ефір, лайткоїн та bitcoin cash.

Додаток дозволяв користувачам ділитися крипто покупками з друзями через соціальну стрічку Venmo.