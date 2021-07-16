Платіжна система PayPal збільшила щотижневий ліміт на покупку криптовалюти
Джерело:CNBC
Платіжна система PayPal у п'ять разів збільшила щотижневий ліміт для покупки криптовалюти. Також відмовилася від річного ліміту на придбання цифрових активів в десятки тисяч доларів.
Як збільшився щотижневий ліміт
PayPal збільшила щотижневий ліміт для покупки криптовалюти – з 20 тисяч доларів до 100 тисяч доларів і відмовилася від річного ліміту на придбання цифрових активів в 50 тисяч доларів.
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Ці зміни дозволять нашим клієнтам мати більше вибору і гнучкості в придбанні криптовалюти на нашій платформі,
– сказав представник PayPal Хосе Фернандес да Понте.
Зверніть увагу! Компанія Mastercard повідомила, що запускає новий сервіс безконтактних оплат спільно з брендом швейцарських годинників Swatch – SwatchPAY. Сервіс буде альтернативою Apple Pay, Garmin Pay та Google Pay, які вже діють в Україні.
Детальніше про це Конкурент Apple Pay та Google Pay: Mastercard запускає новий сервіс безконтактних оплат
Купівля крипти через PayPal
PayPal вперше почав дозволяти користувачам купувати криптовалюту в жовтні 2020 року. Пізніше компанія додала у свій мобільний платіжний додаток Venmo можливість купувати біткоїн, ефір, лайткоїн та bitcoin cash.
Додаток дозволяв користувачам ділитися крипто покупками з друзями через соціальну стрічку Venmo.