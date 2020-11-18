Новим очільником Державної митної служби України став Павло Рябікін – керівник аеропорту "Бориспіль". Рішення про його призначення схвалив Кабінет Міністрів України під час свого засідання 18 листопада.

Уряд погодив пропозицію Мінфіну про визнання переможцем конкурсу на посаду голови митниці Рябікіна ще 28 жовтня. Остоточно рішення ухвалили 18 листопада. Про це повідомляє 24 канал.

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Впродовж 3 тижнів Рябікін проходив спеціальну перевірку. Тому контракт про проходження державної служби він підписав тільки тепер.

Раніше Кабінет Міністрів призначив на цю посаду як тимчасового виконувача обов'язків голови Євгена Єнтіса. Втім тоді одразу ж і казали, що це лише на період, поки шукають нового постійного очільника.

До слова, останнім повноцінним, тобто без приставки "в. о.", очільником Держмитслужби був Максим Нефьодов, якого звільнили ще 24 квітня 2020 року.

Що відомо про Павла Рябікіна: