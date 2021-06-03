За відповідний законопроєкт проголосували 255 депутатів. Метою законопроєкту є стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян.

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Що передбачає законопроєкт

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, добровільне декларування запроваджується для фізичних осіб. Вони повинні будуть за бажанням документувати належні їм активи та платити одноразові збори до бюджету.

Пропонується провести кампанію з добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб із наданням державних гарантій у частині звільнення декларантів від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків і зборів з доходів,

– мовиться у документі.

Основний проєкт із пакета про податкову амністію передбачає проведення з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року добровільного декларування активів фізичних осіб, які були набуті до 1 січня 2021, але з яких не були сплачені податки.

Скільки доведеться платити

5% з легалізованих активів в Україні,

7 – 9% із закордонних активів,

2,5% з ОВГЗ.

Можна також розділити платіж за допомогою розстрочки, але тоді застосовуватимуться ставки 6%, 11,5% та 3% відповідно.

Зверніть увагу! Усі хто виконував функції держави (політики, чиновники, правоохоронці) після 2010 року – не підпадатимуть під дію закону і не звільнятимуться від відповідальності за корупцію та незаконне збагачення.

Національному банку України доручено протягом двох місяців із дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства.