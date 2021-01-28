Податкової міліції більше не буде: Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки

Верховна Рада 28 січня у другому читанні та в цілому підтримала створення Бюро економічної безпеки. Новий орган займатиметься розслідуванням економічних злочинів. Авторами законопроєкту є низка членів фракції "Слуга Народу".
Джерело: 24 канал
За законопроєкт 3087-д проголосували 242 нардепи.
Актуально Спецтариф і компенсації: Рада запропонувала вирішення питання зростання цін на комуналку
Чим займатиметься Бюро економічної безпеки
Зверніть увагу!
- Згідно з законопроєктом, новостворений орган протидіятиме кримінальним правопорушенням, що сприяють тінізації економіки та витоку капіталу.
- Відомство матиме територіальні підрозділи.
- Директора Бюро призначатиме Кабмін, проте кандидата обиратиме конкурсна комісія.
- Підпорядковуватиметься Бюро Кабінету Міністрів України.
- Директор БЕБ щороку – не пізніше 1 березня має звітувати перед урядом та парламентом про діяльність відомства за попередній календарний рік.
- Максимальна кількість працівників відомства – 4 тисячі осіб.
- Детективи БЕБ матимуть повноваження для оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування.
Бюро економічної безпеки матиме доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних. Мовиться, проте, лише про ті, адміністратором яких є держоргани.
Податкову міліцію розформують
Наразі економічні правопорушення в Україні розслідують Податкова міліція, СБУ та Національна поліція України. Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію доведеться розформувати.
Цікаво Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
Зауважимо, що 3 вересня законопроєкт 3087-д підтримали 245 народних обранців. Згідно з процедурою, парламентарі голосують за законопроєкти у першому, другому та інколи третьому читаннях.