Податкової міліції більше не буде: Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки

28 січня 2021 , 14:57
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Верховна Рада 28 січня у другому читанні та в цілому підтримала створення Бюро економічної безпеки. Новий орган займатиметься розслідуванням економічних злочинів. Авторами законопроєкту є низка членів фракції "Слуга Народу".

Джерело: 24 канал

За законопроєкт 3087-д проголосували 242 нардепи.

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Чим займатиметься Бюро економічної безпеки

  • Згідно з законопроєктом, новостворений орган протидіятиме кримінальним правопорушенням, що сприяють тінізації економіки та витоку капіталу.
  • Відомство матиме територіальні підрозділи.
  • Директора Бюро призначатиме Кабмін, проте кандидата обиратиме конкурсна комісія.
  • Підпорядковуватиметься Бюро Кабінету Міністрів України.
  • Директор БЕБ щороку – не пізніше 1 березня має звітувати перед урядом та парламентом про діяльність відомства за попередній календарний рік.
  • Максимальна кількість працівників відомства – 4 тисячі осіб.
  • Детективи БЕБ матимуть повноваження для оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування.
Зверніть увагу! Бюро економічної безпеки матиме доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних. Мовиться, проте, лише про ті, адміністратором яких є держоргани.

Податкову міліцію розформують

Наразі економічні правопорушення в Україні розслідують Податкова міліція, СБУ та Національна поліція України. Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію доведеться розформувати.

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Зауважимо, що 3 вересня законопроєкт 3087-д підтримали 245 народних обранців. Згідно з процедурою, парламентарі голосують за законопроєкти у першому, другому та інколи третьому читаннях.