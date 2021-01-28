Верховна Рада 28 січня у другому читанні та в цілому підтримала створення Бюро економічної безпеки. Новий орган займатиметься розслідуванням економічних злочинів. Авторами законопроєкту є низка членів фракції "Слуга Народу".

Джерело: 24 канал

За законопроєкт 3087-д проголосували 242 нардепи.

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Чим займатиметься Бюро економічної безпеки

Згідно з законопроєктом, новостворений орган протидіятиме кримінальним правопорушенням, що сприяють тінізації економіки та витоку капіталу.

Відомство матиме територіальні підрозділи.

Директора Бюро призначатиме Кабмін, проте кандидата обиратиме конкурсна комісія.

Підпорядковуватиметься Бюро Кабінету Міністрів України.

Директор БЕБ щороку – не пізніше 1 березня має звітувати перед урядом та парламентом про діяльність відомства за попередній календарний рік.

Максимальна кількість працівників відомства – 4 тисячі осіб.

Детективи БЕБ матимуть повноваження для оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування.

Зверніть увагу! Бюро економічної безпеки матиме доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних. Мовиться, проте, лише про ті, адміністратором яких є держоргани.

Податкову міліцію розформують

Наразі економічні правопорушення в Україні розслідують Податкова міліція, СБУ та Національна поліція України. Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію доведеться розформувати.

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Зауважимо, що 3 вересня законопроєкт 3087-д підтримали 245 народних обранців. Згідно з процедурою, парламентарі голосують за законопроєкти у першому, другому та інколи третьому читаннях.