Парламент зняв з розгляду законопроєкт про Бюджетний кодекс

Верховна Рада зняла 20 жовтня з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу через необхідність його доопрацювання. Це документ необхідний для прийняття Держбюджету-2022.

Підтримали пропозицію про зняття з розгляду законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу 290 народних депутатів.

Читайте також Рекордні 86 трильйонів гривень: нардепи подали пропозиції до Держбюджету-2022

Рада зняла з розгляду законопроєкт про Бюджетний кодекс

Представники фракції "Євросолідарність" аргументували необхідність зняття питання з розгляду тим, що в законопроєкті пропонують "позбавити територіальні громади реальних фінансових ресурсів".

Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що фракція вимагає поставити цей проєкт закону на голосування, провалити його, "аби вбивство децентралізації ніколи не з'являлось у сесійній залі".

З проханням зняти документ з голосування виступив і депутат від Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Ми просимо зняти з розгляду урядовий законопроєкт №6062 з порядку денного у зв'язку із неузгодженістю,

– сказав Мотовиловець.

Підтримали необхідність доопрацювання документа та зняття його з порядку денного і представники "ОПЗЖ", "Довіри", "Голосу", "Батьківщини" та "За майбутнє".

Опісля нардепи таки зняли законопроєкт з розгляду необхідною кількістю голосів.

Рада підтримала Держбюджет-2022: що відомо

Верховна Рада 20 жовтня схвалила проєкт Державного бюджету на 2022 рік у першому читанні. За нього проголосували 264 нардепи.

Водночас парламентарі подали до проєкту держбюджету 3 284 пропозиції на рекордні 86 трильйонів гривень. До другого читання проєкт ще мають доопрацювати.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу