Парламент Молдови схвалив надзвичайний стан через газову кризу

У Молдові 20 січня таки вирішили ввести надзвичайний стан через ситуацію з газом. Відповідне рішення схвалили 58 парламентарів.

Надзвичайний стан в країні запровадили на 60 днів. Про це заявив спікер парламенту Ігор Гросу.

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Проти надзвичайного стану були депутати від блоку комуністів та соціалістів.

Що передбачає надзвичайний стан у Молдові

Схвалення рішень для оперативних дій щодо постачання природного газу, зокрема й відступ від нормативних положень;

схвалення рішень, що наділяють постачальників та системних операторів повноваженнями з видобутку, транспортування та розподілу природного газу та інших енергетичних ресурсів;

координацію діяльності ЗМІ щодо інформування про надзвичайний стан;

встановлення оперативних механізмів збору платежів із споживачів за використаний природний газ;

встановлення спеціального режиму закупівлі природного газу у прискореному режимі у разі потреби;

виділення грошей для закупівлі необхідних обсягів газу у разі потреби.

Газова криза в країні: головне

Причиною схвалення такого рішення став лист російського "Газпрому" від 18 січня. У ньому було попередження про те, що якщо Молдова до 20 січня не виплатить січневий аванс, то подачу газу припинять.

Водночас уряді Молдови раніше говорили, що їм не вистачає близько 25 мільйонів євро, адже згідно з новим контрактом, Кишинів має платити майже втричі дорожче.

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