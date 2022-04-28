Паніки немає, – польський діяч про газовий шантаж Росії і пошук альтернативи

28 квітня 2022 , 10:49
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Росія призупинила постачання газу Польщі через те, що країна відмовилась платити у рублях. На тлі цього поляки відчувають полегшення.

Тож уже починають шукати альтернативи. Про це в ефірі 24 каналу сказав польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура. 

До теми Польща стала повністю незалежною від російського газу, – прем'єр Моравецький 

"Щодо цього газового шантажу Росії, то я бачу якесь полегшення. Поляки зрозуміли, що не можна вічно терпіти шантаж енергоносіями. У той час, коли кажуть "ми закриваємо газ", то приходить момент мобілізації – починають шукати інше рішення. Тож з цим треба зв'язувати, надто довго це вже триває", – зазначив Купідура. 

Альтернатива російського газу

Він наголосив, що до наступного опалювального сезону багато що зміниться у міжнародній ситуації. Тому уряд має багато часу для того, щоб до цього добре підготуватися і знайти альтернативні джерела. 

Є розуміння з боку партнерів, що не можна лишити Польщу без енергоносіїв. Є дуже багато шансів, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Якоїсь паніки ми тут не спостерігаємо,
– запевнив громадський діяч. 

Польща стала незалежною від російського газу: головне

  • Спершу Росія призупинила постачання газу Польщі через її відмову від розрахунку в рублях. Але Польща заявила, що більше узагалі не збирається купувати газ в країни-агресорки ніколи.
  • За це "Газпром" призупинив постачання. Також від газу відрізали Болгарію.
  • Тож тепер Польща більше не залежить від Росії у газовому плані.
  • Вже за 3 місяці мають відкрити газопровід до Норвегії, який почали будувати ще 6 років тому. Крім того, у Польщі є інтерконектори з Німеччиною та з Чехією, а за кілька днів відкриють і з Литвою та очікують завершення будівництва на словацькій стороні.
  • Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пообіцяла, що країни, які страждають від російського газового шантажу, не залишаться наодинці. 
Автор: Аліна Оліховська