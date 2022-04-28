Тож уже починають шукати альтернативи. Про це в ефірі 24 каналу сказав польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура.
До теми Польща стала повністю незалежною від російського газу, – прем'єр Моравецький
"Щодо цього газового шантажу Росії, то я бачу якесь полегшення. Поляки зрозуміли, що не можна вічно терпіти шантаж енергоносіями. У той час, коли кажуть "ми закриваємо газ", то приходить момент мобілізації – починають шукати інше рішення. Тож з цим треба зв'язувати, надто довго це вже триває", – зазначив Купідура.
Альтернатива російського газу
Він наголосив, що до наступного опалювального сезону багато що зміниться у міжнародній ситуації. Тому уряд має багато часу для того, щоб до цього добре підготуватися і знайти альтернативні джерела.
Є розуміння з боку партнерів, що не можна лишити Польщу без енергоносіїв. Є дуже багато шансів, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Якоїсь паніки ми тут не спостерігаємо,
– запевнив громадський діяч.
Польща стала незалежною від російського газу: головне
- Спершу Росія призупинила постачання газу Польщі через її відмову від розрахунку в рублях. Але Польща заявила, що більше узагалі не збирається купувати газ в країни-агресорки ніколи.
- За це "Газпром" призупинив постачання. Також від газу відрізали Болгарію.
- Тож тепер Польща більше не залежить від Росії у газовому плані.
- Вже за 3 місяці мають відкрити газопровід до Норвегії, який почали будувати ще 6 років тому. Крім того, у Польщі є інтерконектори з Німеччиною та з Чехією, а за кілька днів відкриють і з Литвою та очікують завершення будівництва на словацькій стороні.
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пообіцяла, що країни, які страждають від російського газового шантажу, не залишаться наодинці.