Тож уже починають шукати альтернативи. Про це в ефірі 24 каналу сказав польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура.

До теми Польща стала повністю незалежною від російського газу, – прем'єр Моравецький

"Щодо цього газового шантажу Росії, то я бачу якесь полегшення. Поляки зрозуміли, що не можна вічно терпіти шантаж енергоносіями. У той час, коли кажуть "ми закриваємо газ", то приходить момент мобілізації – починають шукати інше рішення. Тож з цим треба зв'язувати, надто довго це вже триває", – зазначив Купідура.

Альтернатива російського газу

Він наголосив, що до наступного опалювального сезону багато що зміниться у міжнародній ситуації. Тому уряд має багато часу для того, щоб до цього добре підготуватися і знайти альтернативні джерела.

Є розуміння з боку партнерів, що не можна лишити Польщу без енергоносіїв. Є дуже багато шансів, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Якоїсь паніки ми тут не спостерігаємо,

– запевнив громадський діяч.

Польща стала незалежною від російського газу: головне