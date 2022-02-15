Пальне знову може подорожчати: Мінекономіки оприлюднило нову граничну ціну

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна бензину та ДП можуть зрости на понад гривню.

Ціна пального

Згідно з новими розрахунковими цінами, котрі оприлюднило Мінекономіки, нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину зросте з 30,84 до 31,75 гривні (на 0,91 гривні);

зросте з 30,84 до 31,75 гривні (на 0,91 гривні); дизельного палива (ДП) – з 27,99 до 29,07 гривні за літр (на 1,08 гривні).

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Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

36,75 гривні за літр бензину ,

, 36,07 гривні за літр ДП.

Чому ціна пального на АЗС може зрости

Максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.

Нагадаємо, що 14 лютого вартість нафти знову сягнула пікових показників, наближаючись до показової ціни 2014 року. Вартість нафти марки Brent склала майже 95 доларів за барель, а WTI – 93,17 долара за барель.

Експерти прогнозують, що ціна сировини на фоні можливого повномасштабного нападу Росії на Україну може сягнути 100 доларів за барель. Вони вважають, що за таких умов може відбутись суттєве скорочення постачання сировини з Росії, відповідно наслідки для балансу попиту та пропозиції виявляться небезпечними. Нагадаємо, що країна є найбільшим світовим експортером енергоресурсів.

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Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео