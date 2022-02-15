Ціна пального
Згідно з новими розрахунковими цінами, котрі оприлюднило Мінекономіки, нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літра бензину зросте з 30,84 до 31,75 гривні (на 0,91 гривні);
- дизельного палива (ДП) – з 27,99 до 29,07 гривні за літр (на 1,08 гривні).
Варто ознайомитись Через загрозу російської агресії ціна нафти може сягнути понад 100 доларів за барель
Якою може бути максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 36,75 гривні за літр бензину,
- 36,07 гривні за літр ДП.
Чому ціна пального на АЗС може зрости
З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео