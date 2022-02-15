Нагадаємо, що 14 лютого вартість нафти знову сягнула пікових показників, наближаючись до показової ціни 2014 року. Вартість нафти марки Brent склала майже 95 доларів за барель, а WTI – 93,17 долара за барель.

Експерти прогнозують, що ціна сировини на фоні можливого повномасштабного нападу Росії на Україну може сягнути 100 доларів за барель. Вони вважають, що за таких умов може відбутись суттєве скорочення постачання сировини з Росії, відповідно наслідки для балансу попиту та пропозиції виявляться небезпечними. Нагадаємо, що країна є найбільшим світовим експортером енергоресурсів.