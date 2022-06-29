Паливна криза закінчується

Герус розповів, що в червні на український ринок з європейських країн зайшло близько 600 тонн нафтопродуктів. Ба більше, це на 50% більше, ніж було у травні.

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Якщо говорити в цифрах, що в червні зайшло близько 600 тонн нафтопродуктів: 400 тонн – дизель, 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ. Всі ці надходження з європейського напрямку. Також в червні ці надходження були приблизно на відсотків 50 більші, ніж у травні,

– поділився він.

Що стосується поточної ситуації з чергами на АЗС, то у західній частині Україні черг на АЗС вже практично немає, або ж вони не суттєві, а от в Києві та у східній вони ще бувають. Разом з тим процес по насиченню українського ринку нафтопродуктами вже розпочато, з його слів, й в липні ситуація вже може бути нормалізована.

Обмеження на обсяг купівлі палива на АЗС можу скасувати

Голова комітету Ради вважає, що за місяць – два в Україні повністю стабілізується ситуація з пальним. Відповідно найближчим часом ліміт пального на одну машину підніметься, або взагалі зникне.

Якщо на сьогоднішній день на деяких АЗС є ліміт на одну машину 40 літрів, а на деяких ще залишається 20 літрів, то в липні ці ліміти будуть, або підняті, або, можливо, вже до кінця липня взагалі будуть зняті, що українські автомобілісти зможуть вільно заправлятись в будь-якому обсязі,

– поділився Герус.

Важливо! Герус підкреслив, що план Росії створити паливну кризу провалився. Адже Україна не лише зуміла збільшити поставки пального з європейських країн, але й при цьому налаштувала логістику так, що з жодної країни не надходить більше, ніж третини потрібного обсягу. Зверніть увагу Гуртові ціни на пальне впали нижче за роздрібні: вартість дизелю і бензину 27 червня Ціна пального 29 червня

За добу ціна середня роздрібна ціна пального змінилась лише для автогазу та дизельного пального, передає "Мінфін", надаючи дані Консалтингової групи А-95. Середня роздрібна ціна на АЗС виглядає наступним чином:

бензин А-95 – 50,64 гривні за літр,

– 50,64 гривні за літр, бензин А-92 – 50,30 гривні за літр,

– 50,30 гривні за літр, дизельне пальне – 56,41 гривні за літр, а було 56,39 гривні за літр,

– 56,41 гривні за літр, а було 56,39 гривні за літр, автогаз – 41,01 гривні за літр, коштував вчора 41,79 гривні за літр.

Нагадаємо, що в середині травня Уряд відмовився від держрегулювання цін, однак зберіг граничну ціну. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що для бензину вона складатиме 52 гривні за літр, а для ДП — 58 гривні за літр.

Якими будуть ціни на пальне: прогнози

Олексій Данилов не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов. "Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?" – розповів секретар РНБО.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.

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