Паливна криза закінчується
Герус розповів, що в червні на український ринок з європейських країн зайшло близько 600 тонн нафтопродуктів. Ба більше, це на 50% більше, ніж було у травні.
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Якщо говорити в цифрах, що в червні зайшло близько 600 тонн нафтопродуктів: 400 тонн – дизель, 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ. Всі ці надходження з європейського напрямку. Також в червні ці надходження були приблизно на відсотків 50 більші, ніж у травні,
– поділився він.
Що стосується поточної ситуації з чергами на АЗС, то у західній частині Україні черг на АЗС вже практично немає, або ж вони не суттєві, а от в Києві та у східній вони ще бувають. Разом з тим процес по насиченню українського ринку нафтопродуктами вже розпочато, з його слів, й в липні ситуація вже може бути нормалізована.
Обмеження на обсяг купівлі палива на АЗС можу скасувати
– поділився Герус.
За добу ціна середня роздрібна ціна пального змінилась лише для автогазу та дизельного пального, передає "Мінфін", надаючи дані Консалтингової групи А-95. Середня роздрібна ціна на АЗС виглядає наступним чином:
- бензин А-95 – 50,64 гривні за літр,
- бензин А-92 – 50,30 гривні за літр,
- дизельне пальне – 56,41 гривні за літр, а було 56,39 гривні за літр,
- автогаз – 41,01 гривні за літр, коштував вчора 41,79 гривні за літр.
Нагадаємо, що в середині травня Уряд відмовився від держрегулювання цін, однак зберіг граничну ціну. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що для бензину вона складатиме 52 гривні за літр, а для ДП — 58 гривні за літр.
Якими будуть ціни на пальне: прогнози
- Олексій Данилов не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов. "Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?" – розповів секретар РНБО.
- Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.
- Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.
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