Росія вдало наповнювала свій бюджет, продаючи енергоресурси – нафту та газ. Окрім того, через їх дешевизну, чимало країн потрапляли в "енергетичну залежність" від Москви. Тепер все частіше на постачання російської нафти накладається ембарго, що має значно скоротити наповнення російської казни грошима.

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Палата представників США поголосувала за заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів. За нього проголосували 414 конгресменів. Проти – 17 голосів.

Законопроєктом також передбачено перегляд ролі Росії у Світовій організації торгівлі. А також повторне затвердження закону Магнітського для посилення санкцій проти Росії за порушення прав людини.

Тепер за нього ще мають проголосувати в Сенаті. І лише після цього передадуть на підпис президенту США Джо Байдену.

"Полегшений варіант" законопроєкту

Варто відзначити, що навколо цього законопроєкту було чимало обговорень та боротьби. Адже попередній його варіант містив положення, яке призупиняло постійні нормальні торговельні відносини для Росії та Білорусі. Однак щодо цього пункту виникли певні побоювання в адміністрації американського президента Джо Байдена. Через це розгляд та голосування законопроєкту перенесли. Його мали розглянути в понеділок, 9 травня.

У підсумку з кінцевого варіанту законопроєкту, який і проголосували, це положення таки прибрали.