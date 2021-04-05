Ввечері 5 квітня падіння цін на нафту прискорилось та досягло 5 – 6%. Вдень вони знижувались на 1,5 – 2%. Ймовірно, на це вплинуло рішення ОПЕК+.

Близько 20:25 ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent опускалася на 5,02% – до 61,6 долара за барель, травневих ф'ючерсів на WTI – на 5,56% до 58,03 долара.

До теми Нафта знову подешевшала: угода ОПЕК+ та новий економічний план Байдена не допомогли

Ціни на нафту вдень

Протягом дня 5 квітня нафтові котирування дешевшали на 2%, потім падіння прискорилося до 3%. Це сталось, коли у США відкрили торги.

Що відомо про угоду ОПЕК+

Держави ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги видобутку нафти. В угоді мовилось про 1,15 мільйона барелів на добу за 3 місяці. Відтак на початку квітня ціна на чорне золото одразу зросла майже на 4%.

На першому етапі, у травні – червні експортери збільшать видобуток сировини на 350 тисяч барелів на добу, в липні – до 450 тисяч барелів