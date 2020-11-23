Падіння промислового виробництва України в жовтні прискорилося до 5%. Попри це, спад сповільнився до 3,9%.

Така ситуація краща за 5,4% у вересні, 4,2% – в серпні та 4,4% – в липні. Про це повідомили на сайті Інтерфакс-Україна.

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Промислове виробництво знизилося на 5%

За даними Державної служби статистики, промислове виробництво в Україні в жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року знизилося на 5%. Раніше падіння складало:

у вересні – 4,4%;

в серпні – 5,3%;

в липні – 4,2%;

в червні – 5,6%;

в травні – 12,2%;

у квітні – 16,2%.

До вересня 2020 року зростання промислового виробництва в жовтні склало 5,8%. Однак, внаслідок впливу сезону, зафіксували спад на 0,5%.

Зазначимо! В порівнянні з 2018 роком, промислове виробництво в Україні у 2019 році знизилося на 0,5%.

Коли падіння прискорилося

У переробній промисловості від жовтня 2019 року до жовтня 2020 року падіння прискорилося з 5,8% до 6,6% у вересні:

► у сферах постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – до 1,8% з 0,2%;

► в добувної промисловості та розробці кар'єрів спад сповільнився до 2,5% з 2,9% у вересні.

Загальні цифри

Загалом за 10 місяців 2020 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 6,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема в добувній промисловості й розробці кар'єрів – на 4,4%, у переробній промисловості – на 8,3%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 4,5%.