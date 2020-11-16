Падіння реального ВВП у липні – вересні 2020 року сповільнилося. Згідно з новими даними, економіка України скоротилася на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Втім, падіння економіки України в 3 кварталі 2020 року все ж сповільнилося. Приміром, у 2 кварталі було зафіксовано падіння на 11,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Відтак, зростання реального ВВП України у липні – вересні склало 8,5% у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора).

За даними статвідомства, зростання ВВП у 4 кварталі 2019 року становило 1,5%, у третьому – 3,9%, у другому – 4,7% і в першому кварталі – 2,9%.



Зображення із соцмереж Держстату

Що таке реальний ВВП? Це один із найважливіших показників розвитку економіки. Він вимірює економічне зростання, тобто зростання, в якому не враховується ефект інфляції. Отже, реальний ВВП відображає вартість створених товарів і послуг, що обчислюються у незмінних цінах певного часового періоду, який називається базовим.

Цікаво, що Мінекономіки на початку листопада оцінило падіння ВВП України в 3 кварталі цього року в 3,6%, а загалом за 9 місяців – у 5,5%.

У відомстві також підтвердили прогноз спаду економіки у 2020 році на 4,8%.

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Раніше Нацбанк оцінив зниження ВВП країни в 3 кварталі 2020 року на рівні 6,2% і зберіг прогноз падіння економіки за підсумками поточного року до 6%.