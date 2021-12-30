Падіння економіки України під час коронакризи: Держстат покращив оцінку ВВП
30 грудня 2021 , 17:27Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
У Державній службі статистики покращили оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 3,8%. Раніше падіння оцінювалося на рівні 4%.
ВВП України
- Номінальний ВВП України у 2021 році склав 4,222 трильйона гривень.
- Індекс-дефлятор – 110,3%.
Тож у 2020 році в Україні спостерігалося падіння економіки після чотирьох років зростання.
Яким було ВВП України у минулі роки, за даними Держстату
- 2019 рік – 3,2%.
- 2018 рік – 3,5%
- 2017 рік – 2,4%
- 2016 рік – 2,4%
Що таке ВВПВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.
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ВВП України у 2021 році: прогнози експертів
- У зв'язку з пандемією COVID-19 та карантином, Нацбанк оприлюднив невтішний інфляційний звіт за останній квартал 2021 року. За прогнозом, зростання ВВП в Україні знизиться з 3,8% до 3,1%.
- Водночас прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що підняти внутрішній валовий продукт вдасться до 3,5%.
- Історичний рівень ВВП в Україні відзначив і радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. За його словами, це рекордний показник від 1991 року.