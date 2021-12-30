Падіння економіки України під час коронакризи: Держстат покращив оцінку ВВП

Зверніть увагу У Мінекономіки погіршили економічний прогноз для України: яким буде ВВП у 2022 році

Тож у 2020 році в Україні спостерігалося падіння економіки після чотирьох років зростання.

Яким було ВВП України у минулі роки, за даними Держстату

2019 рік – 3,2%.

2018 рік – 3,5%

2017 рік – 2,4%

2016 рік – 2,4%

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

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ВВП України у 2021 році: прогнози експертів

У зв'язку з пандемією COVID-19 та карантином, Нацбанк оприлюднив невтішний інфляційний звіт за останній квартал 2021 року. За прогнозом, зростання ВВП в Україні знизиться з 3,8% до 3,1%.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що підняти внутрішній валовий продукт вдасться до 3,5%.

Історичний рівень ВВП в Україні відзначив і радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. За його словами, це рекордний показник від 1991 року.

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